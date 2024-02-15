J-35 появился на авианосце, с которого он фактически не может взлететь. Ходят слухи, что новейший истребитель является самолётом вертикального взлёта.

Китай уже много лет работает над Shenyang FC-31, многоцелевым истребителем пятого поколения. Истребитель-невидимка призван стать аналогом американского F-35. Как и в случае с F-35, для ВМФ КНР будет разработан специальный вариант самолета. Он называется J-35 и впервые был замечен в октябре 2021 года.

Прототип J-35. Фото: ВВС КНРJ-35 предназначен для запуска с авианосца с помощью электромагнитной катапульты. У ВМС Китая есть только один такой корабль — новый суперавианосец «Фуцзянь». В феврале на авианосце «Ляонин» был замечен J-35 — с которого он фактически не может взлететь.

Фотографии J-35 на авианосце «Ляонин» впервые появились в китайских социальных сетях, а потом и на платформе X. На снимках изображен J-35 со сложенными крыльями. Такая же конструкция и у американского F-35C. Благодаря этому решению самолет занимает меньше места в ангаре авианосца или при стоянке на палубе.

Изображение: платформа X /аккаунт @zhao_dashuaiЭксперты по вооружению предполагают, что это макет в размере 1:1. Возможно, это настоящий J-35, но Китай известен тем, что использует полноразмерные макеты для испытаний авианосцев.

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Пока неизвестно, пригоден ли J-35 для запуска с трамплинов. (Согласно Википедии, трамплин в авиации — выгнутая вверх площадка, которая позволяет самолёту взлетать с малым разбегом.) J-35 был построен специально для электромагнитной катапульты «Фуцзяня». ВМС Китая до сих пор использовали J-15 для запусков с трамплина. Истребитель совершил свой первый полет в 2009 году и был создан по образцу российского Су-33.

Палубный истребитель Су-33. Изображение: Википедия Американский F-35C не может взлетать с трамплинов. Однако F-35B, вариант истребителя-невидимки вертикального взлета и посадки, может взлетать с обычных платформ (без электромагнитных катапульт).

Поэтому есть подозрения, что Китай, возможно, работает над J-35 с вертикальным взлетом или, по крайней мере, рассматривает возможность такого решения. В любом случае это неожиданная новость, поскольку J-35 был специально разработан для запуска с помощью электромагнитной катапульты.

Таким образок J-35 может использоваться на старых китайских авианосцах «Ляонин» и «Шаньдун». J-15, взлетающий с трамплина, имеет на борту меньше топлива и вооружения — иначе мощности двигателя не хватило бы для взлета.

Это решение также может сработать и с J-35, если его двигатели будут достаточно мощными. Однако тогда он будет уступать в воздушном бою американским моделям F-35B и F-35C, поскольку у него меньшая дальность полета или он может нести меньше ракет.

Возможно, J-35 получит систему JATO. Это дополнительный ракетный ускоритель, снижающий необходимость в длинных взлетно-посадочных полосах для разгона при взлёте. JATO сбрасывается в море после старта. Однако такие системы уже несколько десятилетий считаются устаревшими. Они применялись еще в годы Второй мировой войны.

Есть также предположения, что китайские авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» могут быть переоборудованы для установки электромагнитной катапульты. Однако этот сценарий считается маловероятным, поскольку у Китая есть только три авианосца.

Из-за многочисленных задержек с введением в строй нового «Фуцзяня» и сохраняющейся напряженности в отношениях с Тайванем и США ВМС Китая вряд ли захотят рисковать. КНР не будет модернизировать два своих авианосца. Они в этом случае выйдут из строя на несколько месяцев или даже лет.

Пока неизвестно, когда J-35 действительно поступит на вооружение. Официально проект все еще находится на стадии разработки.