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kosmos_news
ABC News: США опасаются российского ядерного оружия в космосе
В Конгрессе США сообщили о «серьезной угрозе нацбезопасности». ABC News утверждает, что это связано с российским ядерным оружием в космосе.

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США опасаются российского ядерного оружия в космосе. Об этом накануне сообщили в Конгрессе, пишет издание ABC News.
Изображение из открытых источниковРеспубликанец Майк Тернер призвал Джо Байдена немедленно «рассекретить всю информацию» об угрозе российского оружия в космосе. Политик не пояснил о какой конкретно угрозе идет речь. Известно, что на днях (10 февраля) с космодрома Плесецк состоялся запуск новейшей ракеты «Союз-2.1в». Как сообщалось, этот старт был осуществлен в рамках поддержания национальной безопасности РФ.

Ранее в связи с ростом напряженности в космосе высокопоставленный военный представитель космического командования США Джесси Морхаус заявил о готовности США к возможной борьбе в космосе с применением противоспутникового оружия. Это предупреждение относится не только к России, но и к Китаю, а также призвано послужить обнадеживающим посланием союзникам США.

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В 1960-х годах Россия считалась крупнейшим конкурентом США, когда речь шла о высадке на Луну. Однако новые документы США показывают, что российская космическая программа в настоящее время не должна представлять серьезной угрозы. С другой стороны, космическая программа Китая может поставить под угрозу ключевые космические ресурсы США и их союзников.

Космическая война может включать в себя взаимные спутниковые атаки с целью повреждения критически важной инфраструктуры. Спутники играют центральную роль в связи и навигации. По словам Морхауса, спутники в целом станут «обязательным элементом» будущих войн.

Помимо Китая, Россия, Индия и США также испытали противоспутниковое оружие, предназначенное для уничтожения орбитальных спутников. Однако в прошлом году США прекратили свои испытания: они производят чрезмерное количество космического мусора на орбите.

В дополнение к обычным ракетам Китай также разработал спутники, оснащенные роботизированными руками, которые могут захватывать спутники противника в космосе.

#россия #сша #китай #оружие #ядерное оружие #космосе
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