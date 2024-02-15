В Австрии ветрогенераторы (ветроэлектрические установки или ветряки) ночью будут мигать только в том случае, если поблизости есть самолеты.

Ветрогенераторы считаются важной основой энергетического перехода и защиты климата. Однако такие вышки-ветряки часто критикуют из-за красных огней, которые мигают каждую ночь. Речь идет о так называемых заградительных огнях для световой маркировке высотных объектов.

Современные ветряки обычно достигают высоты более 100 метров и поэтому их приходится освещать в ночное время. Фото: dpa

Такой «маяк» необходим для предупреждения пилотов о возможных препятствиях в небе. Однако самолеты редко летают в районах с ветроэлектрическими установками в ночное время, поэтому во многих странах включение заградительных огней регулируется. Но как ветрогенераторы могут вообще определить, находятся ли поблизости самолеты, и среагировать на это миганием маяков?

Во многих странах ветряным электростанциям разрешено не зажигать огни, пока поблизости нет самолетов или вертолетов. В Германии первые технические решения этого вопроса были представлены 15 лет назад. Некоторые ветряные электростанции были оснащены собственными радарами.

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Также проводились эксперименты с пассивным радаром. Радар сам по себе не излучает радиоволны для обнаружения объектов в небе, но анализируются отражения от радиосигналов или сигналов мобильных телефонов. Широкое распространение получила технология, работающая с сигналами транспондеров. Моторизованные самолеты должны быть оборудованы транспондером. Он отправляет идентификационный код и высоту самолета или вертолета.

Приемники, принимающие этот сигнал транспондера, могут быть установлены на ветряках. Если самолет находится в определенном радиусе от станции, маяк активируется. Пилот должен сразу увидеть, что приближается к ветряной электростанции.

В Германии и других странах системы на базе транспондеров являются обязательными. Несколько компаний предлагают продукты и услуги, связанные с таким оборудованием. Устройство для передачи данных часто необходимо для оценки сигналов транспондера. Если сигнал прерывается, маяк ветряка включается автоматически. Даже если постоянное свечение огней беспокоит жителей ближайших поселений - безопасность превыше всего.

Для Австрии рассматривается централизованное решение. Операторам ветрогенераторов не придется устанавливать собственные приемники сигналов транспондеров и искать компании-партнеров. Орган управления воздушным движением Austro Control должен определить, когда маяки ветряной электростанции могут быть выключены.

На основании радиолокационных данных и планов полета Austro Control должен отправить так называемый «импульс выключения» через интернет-соединение. Пока в радиусе 8 километров от ветрогенератора или всей ветряной электростанции нет самолета, маяк может оставаться выключенным.

По мнению Austro Control, для такой системы необходимо связать много данных. Уже ведутся работы по реализации проекта. Для этого сначала должны быть соблюдены юридические требования. По данным группы по защите ветроэнергетики IG Windkraft, детали проекта пока неизвестны.