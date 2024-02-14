В среду, 14 февраля, котировки биткоина превысили уровень $51 000 впервые с декабря 2021 года. Капитализация актива достигла $1 трлн, согласно CoinGecko.

Цена биткоина в среду, 14 февраля, превысила $51 000 впервые с декабря 2021 года. Ведущий цифровой актив в очередной раз превысил рыночную капитализацию в один триллион долларов и теперь является 10-м по стоимости активом в мире.

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Впервые он достиг таких показателей в феврале 2021 года, когда капитализация ведущей криптовалюты превысила психологически важную отметку в $1 трлн. Причиной текущего роста является постоянный интерес к спотовым биткоин-ETF. BlackRock, в частности, недавно значительно увеличила покупки BTC.

Компания покупала около 10 000 BTC в день. Это очень много, учитывая, что всего лишь примерно 900 BTC ежедневно поступают на рынок посредством майнинга. Этот дисбаланс между спросом и предложением оказывает существенное влияние на цену биткоина, которая вскоре может еще вырасти.

Дальнейший рост актива ожидают из-за предстоящего в апреле халвинга. После этого события количество вновь генерируемых биткоинов сократится примерно до 450 BTC в день. Это может еще больше усилить эффект ценообразования (в дополнение к другим факторам). 2024 год определенно должен быть интересным для рынка.

Тем не менее из статистика поиска Google видно, что общественность до сих пор не проявила особого интереса к биткоину и росту цен — по крайней мере, по сравнению с предыдущим бычьим рынком в 2021 году. В конечном счете, ростом курса управляют почти исключительно ETF.

Если BlackRock и другие компании продолжат покупать большие объемы биткоинов, дефицит предложения практически неизбежен. Если затем у общественности появится повышенный интерес к криптовалюте, то определенно можно ожидать новых максимумов.