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kosmos_news
SpaceX перенесла запуск посадочного модуля Nova-C к Луне на 15 февраля
Компания Intuitive Machines 15 февраля отправит зонд на Луну с помощью ракеты Falcon 9. SpaceX перенесла запуск американского посадочного модуля к Луне на сутки. Посадка на спутник Земли состоится через 8 дней после запуска.

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14 февраля 2024 года – День святого Валентина. Однако у Intuitive Machines не праздничное настроение. Дело в том, что запуск ракеты на Луну пришлось перенести на сутки. Причина: внештатная ситуация, а точнее нестандартная температура метана перед заправкой.
В ближайшее время на Луну приземлится спускаемый аппарат Nova-C. Фото: Intuitive MachinesИтак, 15 февраля американская космическая компания запустит рано утром (в 09:05 по Москве) лунную миссию IM-1. Посадочный модуль компании Nova-C должен приземлиться на поверхности Луны восемь дней спустя, 22 февраля, при условии, что все пойдет по плану.

Только недавно, 18 января, года капсула Peregrine американской компании Astrobotic сгорела в атмосфере Земли из-за неисправности двигательной установки. И многие другие частные компании уже потерпели неудачу в своих попытках высадиться на Луне.

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И вот Intuitive Machines начинает свою первую лунную миссию. Ракета Falcon 9 космической компании SpaceX выведет на орбиту межпланетную станцию «Одиссей». Если посадка пройдёт гладко, это будет первая, хотя и беспилотная, высадка на Луну США со времени миссии «Аполлон» более 50 лет назад и первая коммерческая высадка на Луну в истории космических путешествий.

Приземление в южной части Луны, в кратере Малаперт, планируется всего восемь дней спустя, 23 февраля 2024 года. Если погода не благоприятствует или другие обстоятельства задержат миссию и в этот раз, у SpaceX будет в запасе еще два дня, чтобы осуществить запуск.

Выбранное место посадки имеет особые условия освещения для посадки, которые преобладают только несколько дней в месяц. Как заявляет производитель, посадочный модуль будет работоспособен примерно семь дней.

Посадочный модуль весит около 700 килограммов, имеет высоту около 4,30 метра и оснащен специальной стереокамерой Scalpss (камера для изучения поверхности лунного шлейфа). С ее помощью следят за шлейфом выхлопных газов во время захода на посадку, так как это облако может поднять лунную пыль и нарушить видимость во время вертикального снижения.

Независимая группа заявила в исследовании, проведенном в апреле 2023 года, что образовавшееся пылевое облако может привести к опасному эффекту затемнения, который значительно ухудшит видимость инструментов, необходимых для посадки. Это, в свою очередь, может привести к выходу из строя отдельных систем и отключению двигателей либо слишком рано, либо слишком поздно. Если это произойдет, миссия будет провалена.

Компания Intuitive Machines была основана 11 лет назад генеральным директором Стивеном Альтемусом и Кэмом Гаффарианом, известным предпринимателем космической отрасли. Лунная миссия является частью программы НАСА CLPS (Commercial Lunar Payload Services). В общей сложности Intuitive Machines получит от НАСА $118 млн на доставку на Луну шести научно-технологических грузов, пишет Techcrunch.

#космос #spacex #луна #посадочный модуль
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