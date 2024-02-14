Из-за устаревшего закона авиакомпания вынуждена приостановить полет своего нового самолета Airbus A321neo.

United Airlines была вынуждена приостановить эксплуатацию пяти новых самолетов Airbus A321neo в понедельник, 12 февраля. Сразу возникли слухи о проблемах с машиной. 13 февраля авиакомпания пояснила: взлет самолетам запрещает американский закон 1990-х годов.



В нем говорится, что включать сигналы о запрете курения в салоне самолета должен непосредственно экипаж. Напомним, раньше курить на борту разрешалось в полёте, но было запрещено во время взлета, посадки и в периоды турбулентности.

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В новом A321neo и во многих других современных самолетах сигналы больше нельзя включать из кабины самолета. Программное обеспечение гарантирует, что знак «Курить запрещено» всегда остается активным, то есть соответствующее табло, как на картинке выше, всегда светится. Запрет на курение на рейсах действует с 1998 года, а сигнал все равно должен гореть постоянно.

В 2020 году United Airlines получила освобождение от требований Федерального управления гражданской авиации США (ФАА) для самолетов, находящихся в ее парке. Однако это касается только тех машин, которые указаны в соглашении: Boeing 737, 757, 767 и 777. Airbus A321neo используется United Airlines только с декабря 2023 года. United Airlines заказала в общей сложности 130 самолетов.

Как впервые отметил портал Paxex, United Airlines запросила исключить из устаревших правил новые самолеты в письме в ФАА от 12 февраля. В тот же день ФАА отреагировало, и Airbus A321neo снова разрешили летать.