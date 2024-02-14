Джорджетто Джуджаро считается самым влиятельным автомобильным дизайнером 20 века. Он разработал легендарный Delorean DMC-12 из фильма «Назад в будущее», знаком с критикой необычных концепций и поделился мнением о Cybertruck.

85-летний дизайнер Delorean Джорджетто Джуджаро, вероятно, лучше других знает, каково это, когда тебя критикуют за футуристический концепт автомобиля. Так что Джуджаро имеет полное право порассуждать о Cybertruck.

По словам Джуджаро, Tesla не нужно паниковать, когда критикуют Cybertruck. Если выйти за рамки действующих норм, футуристический дизайн всегда расценивается как провокация – с соответствующей реакцией.

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Фото: Tesla

«Cybertruck обязательно будет успешным, я в этом уверен. Я убежден, что он найдет своих поклонников», — сказал Джуджаро.

Delorean DMC-12, разработанный Джуджаро, приобрел культовый статус после появления в фильме «Назад в будущее». Более 40 лет назад футуристическому автомобилю пришлось столкнуться почти с той же критикой, которая адресована Cybertruck сейчас.

Delorean DMC-12. Фото: Википедия



Критикуют, среди прочего, кузов Cybertruck, изготовленный из нержавеющей стали. У Delorean тоже был такой стальной корпус — по данным New York Times, на нем можно было увидеть каждый отпечаток пальца и пятно. Это означает, что новый автомобиль Tesla придется постоянно чистить.

Но это еще не всё: в середине февраля стало известно, что кузов подвержен коррозии. Владельцы авто заметили, что на нем образовались пятна ржавчины после пребывания машины под дождем.

Фото: Tesla

Как и в случае с Cybertruck, стальные панели Delorean, которые не идеально сочетались друг с другом, подверглись критике еще в 1981 году. Также была критика в адрес салона обеих машин. Про Delorean, например, говорилось, что у него постоянно отваливались кнопки на приборной панели в салоне и другие детали.

У Cybertruck даже были жалобы на значительный шум в салоне и проблемы с торможением. Глава Tesla Илон Маск обвинил в этих проблемах «радикально новый дизайн».

Однако спрос на автомобиль настолько высок, что Tesla запретила перепродажу Cybertruck из-за опасений по поводу чрезвычайно непомерных цен на возможном сером рынке. Первоначально объявленный штраф в размере до $50 000 за нарушения теперь отменен.

Поэтому вполне возможно, что через несколько лет или десятилетий Cybertruck будет считаться таким же культовым, как Delorean DMC-12. В любом случае Джуджаро объяснил, что не хочет судить Cybertruck по его внешнему виду в таких категориях, как красивый или уродливый. В конце концов, появится много поклонников Cybertruck, которые будут восхищаться электрокаром.