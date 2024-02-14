Появились новые подробности работы системы «Вампир», которую США отправила Украине. Модульную ракетную многоцелевую установку устанавливают на транспортном средстве.

В августе 2022 года США доставили на Украину систему вооружения «Вампир», а также множество другого оборудования (дроны, радиолокационные системы и снаряды). «Вампир» (Vampire) – это «ракетная установка с функцией разведки и наблюдения».

Американцы доставили в Украину 14 единиц «Вампир» в августе 2022 года. Фото: L3 Harris

Vampire производится американской оборонной компанией L3 Harris. Установку можно относительно быстро прикрепить к различным типам транспортных средств. В феврале этого года появились подробности, как Vampire используется в защите от дронов.

В сеть попали фотографии, на которых видно боевое применение системы вооружения. Судя по всему, используются 70-мм ракеты с лазерным наведением. Эти ракеты фактически предназначены для стрельбы с воздуха по наземным целям. Однако принцип действия «Вампира» другой: дроны в воздухе расстреливают с земли.

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Всего Украина имеет 14 установок, которые, по данным Пентагона, находятся на вооружении с августа 2022 года. «Вампир» состоит из трех основных компонентов:

ракетной установки LAND-LGR4, способной запустить 4 ракеты

сенсорного радара, который можно выдвинуть с помощью телескопической штанги – это означает, что цели на больших расстояниях также могут быть обнаружены

системой управления огнем

Используемые ракеты APKWS II весят около 15 килограммов и имеют дальность полета от 1100 метров до 11 километров (при запуске с воздуха). Они достигают максимальной скорости 2,9 Маха (3600 км/ч). Ракеты не дешевые: в 2018 году цена за единицу была заявлена в районе $22 000. То есть намного дороже дронов-камикадзе, которые стоят всего несколько тысяч долларов.