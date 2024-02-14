Чистый приток в спотовые биткоин-ETF значительно увеличился за последнюю неделю.

С 8 февраля приток в спотовые биткоин-ETF значительно увеличился. В тот день в ETF пришло $405 млн, или 8 935 BTC. Такой объем поступивших средств стал третьим по величине с момента утверждения ETF. В последующие дни этот объем был превышен.

Изображение: forklogНаибольший чистый приток ранее был зафиксирован в первый торговый день спотовыми биткоин-ETF, 11 января, и составил более $655 млн (или 14 194 BTC). 9 февраля объем поступивших средств составил 11 388 BTC или $541,5 млн.

12 февраля третий торговый день подряд был зафиксирован чистый приток капитала в размере более $400 млн. Чистый отток из GBTC (-$95 млн) и BTCO (-$20,8 млн) немного увеличился по сравнению с предыдущим торговым днем.

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ETF BlackRock (IBIT) зафиксировал второй по величине приток (более 7500 BTC) в торговый день. 12 февраля также знаменует собой окончание 30-дневного периода «фиктивных продаж», что может стать причиной увеличения объема торгов на IBIT. Кроме того, IBIT и Fidelity ETF (FBTC) впервые зафиксировали больший объем торгов, чем GBTC.

В целом чистый приток в ETF сейчас составляет около 67 900 BTC или $3,15 млрд, хотя с момента одобрения ETF Grayscale продала почти 155 000 BTC. В январе было шесть торговых дней чистого оттока из ETF из-за продаж со стороны майнеров биткоинов или крупных инвесторов GBTC. В феврале, похоже, есть явная тенденция к увеличению объемов притока средств, что в конечном итоге отражается на цене биткоина.

Пока неизвестно, продолжится ли эта тенденция, учитывая сохраняющийся интерес к ETF как к инвестиционному продукту, халвинг и возможное процентных ставок.