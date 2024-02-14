Исследователи разработали новый метод использования сейсмографических данных для обнаружения незаконных испытаний ядерного оружия.

Ученые из Австралийского национального университета разработали новый метод, позволяющий быстрее и эффективнее обнаруживать секретные незаконные испытания ядерного оружия. Обнаружение таких испытаний требует статистического анализа, оценивающего сейсмические данные.

Новый метод призван предоставить более точные доказательства испытаний ядерного оружия. Фото: National Nuclear Security Administration Австралийским исследователям теперь удалось улучшить этот анализ с помощью специального типа вычислений. В отличие от других методов, для обнаружения испытаний не требуется никаких спутниковых данных или специального оборудования. Достаточно обычных сейсмических данных, как пишут ученые в пресс-релизе.

Они протестировали свой новый метод, используя данные 1150 сейсмических событий, произошедших в США за последние несколько десятилетий. Сюда вошли 140 взрывов в результате испытаний обычного и ядерного оружия. Новый метод позволил ученым правильно обнаружить 98% землетрясений и 99% взрывов. Только 2 события были проанализированы неверно.

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В связи с нынешней геополитической напряженностью исследователи рассматривают свой новый метод анализа сейсмических событий, который также включает испытания ядерного оружия, как важный вклад в безопасность планеты.



«Соблюдение запрета на испытания ядерного оружия маловероятно, поскольку несколько крупных государств не хотят ратифицировать соответствующие правила», — объясняет Марк Хоггард, руководитель проекта.

Поэтому программы мониторинга имеют ключевое значение для того, чтобы привлечь правительства к ответственности, по крайней мере, за социальные и экологические последствия испытаний ядерного оружия».





«Наш новый метод правильно определил все шесть испытаний ядерного оружия, проведенных Северной Кореей в период с 2006 по 2017 год», — сообщает Хоггард.

Оценка ситуации возможна даже в режиме реального времени. Однако Хоггарт признает, что метод исследователей не идеален. Огромное количество землетрясений затрудняет изучение каждого отдельного события.