Исследователи создают самый большой в мире дрон-квадрокоптер.

Студенты Манчестерского университета спроектировали, собрали и успешно пилотировали самый большой в мире квадрокоптер. Огромный летающий объект под названием Giant Foamboard Quadcopter (сокращенно GFQ) имеет размах лопастей 6,4 метра и весит 24,5 килограмма. Это чуть ниже максимально допустимого веса для таких аппаратов в Великобритании.

Фото: The University of Manchester Добиться такого размера удалось благодаря пенопластовым панелям, образующим каркас. Их вырезали лазером, а затем собрали вручную и скрепили с помощью горячего клея. Согласно пресс-релизу университета, пенопластовые панели гораздо более экологичны, чем углеродное волокно, обычно используемое в авиации, а также дешевле.

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Дрон работает от 4 электродвигателей. Они, в свою очередь, питаются от батареи напряжением 50 В.

Работа с панелями из пенопласта позволила студентам экспериментировать с инновационными конструкциями. Сейчас команда пытается оптимизировать дизайн GFQ. В будущем дрон можно будет использовать для перевозки груза.