Крупнейший в мире объект по добыче биткоинов компании Riot Platforms начнёт работу в этом году.

Занимающаяся добычей биткоинов компания Riot Platforms объявила, что планирует построить крупнейший в мире объект по добыче биткоинов на Корсикане, административном центре округа Наварро в американском штате Техас. Первый этап строительства планируется завершить в этом году. Устройства для майнинга будут постепенно вводиться в эксплуатацию. Об этом пишет портал forklog и другие СМИ.

Изображение: Riot PlatformsВ заявлении от 2022 года Riot Platforms ранее объявила, что хочет построить объект общей мощностью один гигаватт на участке площадью 1,07 квадратных километров на Корсикане.

Первый этап включает в себя разработку объекта и строительство системы мощностью 400 мегаватт, соответствующей электроэнергетической инфраструктуры и некоторых вспомогательных зданий. Стоимость работ оценивается в $333 млн. В начале февраля компания объявила на собственном сайте, что первый этап строительства будет завершен в этом году.

реклама

В будущем мощность завода на Корсикане планируется увеличить как минимум на 600 мегаватт, доведя общую мощность до одного гигаватта. Это будет соответствовать примерно 300 000 майнерам ASIC (по 3 000 Вт каждый). Также планируются услуги хостинга. Однако основное внимание уделяется майнингу BTC.

В настоящее время хешрейт Riot Platforms составляет 12,4 EH/s (Экзахеш/сек) на объекте мощностью 750 000 МВт в Рокдейле, штат Техас. Расширяя объект на Корсикане, Riot рассчитывает удвоить собственный хешрейт к концу 2024 года — до 28,8 EH/s. К середине 2025 года показатель должен составить 38,1 EH/s.

Чтобы увеличить скорость хеширования почти на 26 EH/s, Riot Platforms работает с различными партнерами. В секторе энергоснабжения (энергетика, инфраструктура и т. д.) Riot сотрудничает с Priority Power Inc., лидером отрасли в сфере энергетических услуг в секторе добычи BTC. Компания уже участвовала в проекте в Рокдейле.

В июне 2023 года Riot заключила долгосрочное соглашение о покупке оборудования с производителем ASIC-устройств MicroBT. Почти 100 000 ASIC-майнеров было заказано в основном для объекта на Корсикане. Ожидается, что установка оборудования начнется в первом квартале этого года и завершится во второй половине следующего года. Среди ASIC-майнеров есть так называемые погружные майнеры, которые оптимизированы для работы с иммерсионным охлаждением и имеют лучшую производительность, чем майнеры с воздушным охлаждением.

Riot Platforms сотрудничает с компанией HashHouse Tech, которая специализируется на инновационных решениях в области иммерсионного охлаждения. HashHouse первоначально поставит оборудование для объекта мощностью 200 МВт на Корсикане.

Работа с этими компаниями над расширением предприятия на Корсикане демонстрирует стремление Riot Platforms укрепить свои позиции в отрасли и направить будущее майнинга в сторону более эффективных технологий, таких как иммерсионное охлаждение.