Игровой стартап в области искусственного интеллекта привлекает несколько миллионов инвестиций для развития бизнеса. Компания может изменить способ разработки видеоигр.

Игровая индустрия всегда была в авангарде новых технологий. То же самое можно сказать и о секторе искусственного интеллекта. Венский стартап Atlas, занимающийся искусственным интеллектом, может создавать целые трехмерные миры на основе изображений и ввода текста.

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Компания может кардинально изменить способ разработки видеоигр. Программное обеспечение стартапа уже способно ускорить разработку игр в двести раз и при этом вдвое сократить сроки производства. Основная цель основателей проекта — предложить Atlas в качестве платформы для создателей 3D-игр с помощью ИИ.

В середине февраля стало известно, что компания генерального директора Бена Джеймса и технического директора Михала Бусты получит дополнительное финансирование на развитие бизнеса. Австрийское агентство содействия исследованиям (FFG), национальное агентство по финансированию исследований и разработок, связанных с бизнесом, выделило Atlas в общей сложности 4,5 миллиона евро. Стартап теперь сможет быстро развивать свои технологии искусственного интеллекта в области 3D.

4,2 миллиона евро будут выделены в течение трех лет: 565 000 евро в 2024 году, затем до 2,1 миллиона евро в 2025 году и еще 1,5 миллиона евро в 2026 году.

Этот капитал на исследования и разработки является дополнением к $6 млн, которые Atlas привлек в конце 2023 года. Партнерские отношения уже установлены с разработчиками игр Consortium9, Shrapnel (3D-шутер) и Square Enix (японский производитель видеоигр). Разработанную в Вене технологию вскоре можно будет использовать для создания новых игр.