Web3-смартфон Saga Chapter 2 от Solana Mobile предлагает хранение криптовалют.

Разработчики криптовалюты Solana выпустили смартфон Saga — продукт, призванный отдать должное «мобильной эпохе Web3». Устройство, работающее на Android 13, полностью поддерживает технологии блокчейна и имеет специальные функции для хранения криптовалют.

Изображение: Solana Mobile В начале декабря прошлого продажи были медленными. Но в середине месяца за два дня объемы продаж внезапно выросли более чем в десять раз. Компания Solana Mobile выпустила обновленную версию — Saga Chapter 2. Почти и все эти телефоны Saga были быстро распроданы. Люди начали делать предзаказы на новинку.

12 февраля, согласно порталу forklog, количество предзаказов оценивается в 100 000. Именно столько устройств заказали пользователи.

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Как сообщает CoinDesk, первоначальный интерес к смартофну был связан главным образом с тем, что владельцы устройств могли принять участие в раздаче новой криптовалюты под названием Bonk. Это мем-токен, своего рода забавная валюта, похожая на Dogecoin. Любой, кто купил Solana Saga, получал 30 миллионов монет. По тому курсу это около $700. А стоило устройство всего $599. Выгодная сделка.

Кажется, этот бизнес стал очень успешным для энтузиастов криптовалюты. По данным Crypto.news, многие покупатели смартфона и просто инвесторы, вероятно, надеются, что цена Bonk продолжит расти.

Solana Saga был представлен в мае 2023 года как конкурент устройствам Apple и Google. Компания ранее заявила, что при достижении количества предзаказов в 100 000 единиц начнётся разработка второго устройства такого типа.