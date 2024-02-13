Токены стандарта ERC-404 продолжают набирать популярность. Трейдер смог получить 30-кратную прибыль от инвестиций всего за одиннадцать часов — он вложился в токен MINER.

Внимание к токенам стандарта ERC-404 не ослабевает. Инвестор смог из $600 сделать $30 000 при помощи токена MINER.

Изображение из открытых источниковПо информации ончейн-платформы Lookonchain, трейдер вывел 1 ETH с биржи Binance и купил на него 1073 токена MINER. Первоначальная прибыль от этих токенов составила всего $163. Однако плата за газ (комиссия) за эту транзакцию составила $2010, то есть около 0,8 ETH.

Несмотря на изначально небольшую стоимость, токену MINER удалось значительно увеличиться в цене за несколько часов. Трейдер продал 722 из оставшихся 1063 токенов MINER за 19,1 ETH (около $47 000). В этой продаже пользователь заплатил комиссию за транзакцию в размере около 0,5 ETH. Трейдер по-прежнему владеет 340 токенами MINER на сумму $15 000, в результате чего общая прибыль превысила $62 000.

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В социальных сетях циркулируют предположения, что трейдер может быть связан с проектом MINER. Подобные дискуссии, особенно в контексте проектов с небольшой капитализацией, в последнее время активизировались и также поднимают вопрос о возможных «инсайдерских сделках».

Быстрый рост токенов ERC-404 показывает нестабильный, а иногда и непрозрачный характер рынка криптовалют. Некоторые инвесторы получают огромную прибыль, но растут и опасения по поводу возможных нарушений и инсайдерской торговли в этом развивающемся секторе.



