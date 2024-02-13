Система искусственного интеллекта Side, разработанная Samaya AI, направлена на улучшение качества статей Википедии за счет выявления ненадежных источников и замены их другими.

Предполагается, что ИИ Side будет просматривать источники и ссылки в статьях Википедии и удалять те, которые не подтверждают утверждения, изложенные в статье. Кроме того, ИИ планирует поискать в интернете более качественные и надежные источники для такой статьи.

Изображение: ВикипедияИИ, описываемый в статье в журнале Nature Machine Intelligence, состоит из системы поиска информации и языковой модели, которые работают вместе, чтобы улучшить качество и надежность цитирований в статьях Википедии.

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Доверие к статьям Википедии во многом зависит от хороших ссылок и источников. Однако, во многих случаях встречаются неработающие ссылки или связанные страницы содержат информацию, отличную от указанной в статье.

Для решения этой проблемы лондонская компания Samaya AI разработала инструмент Side. ИИ был обучен находить надежные источники, просматривая статьи Википедии. Система проверки позволяет Side распознавать, содержит ли статья плохие (ненадежные, подозрительные) источники, и активно искать новые источники в интернете.

Как сообщает ресурс Nature, для проверки качества новых источников, найденных Side, они были представлены группе пользователей Википедии. Отзывы были неоднозначными: 21% пользователей сочли источники ИИ лучше, 39% не высказали никаких предпочтений, 10% предпочли первоначальный источник.