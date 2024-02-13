«Светлячковая петуния» была выведена с использованием ДНК грибов осенью прошлого года. С февраля 2024 года биолюминесцентные растения официально можно продавать в США. Первые заказы поступят покупателям в апреле.

Американский стартап Light Bio вывел комнатное растение, которое также работает как ночник. Биолюминесцентная «светлячковая петуния» была генетически модифицирована с помощью ДНК грибов. Фото: Light BioЭтот метод увеличивает биолюминесценцию нескольких видов растений в 100 раз. Они светят достаточно ярко, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом в абсолютной темноте. Команда стартапа объясняет этот принцип действия технологии в соответствующем исследовании, опубликованном в журнале Nature Methods.

Ученые сначала исследовали растения семейства паслёновые (табак), поскольку их легко модифицировать и они быстро растут. Ключом к изменению структуры является фермент кофейная кислота, которая содержится в грибах и в лигнине, содержащемся в стенках растительных клеток.

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В грибах он сначала превращается в люцифер, который окисляется. Создается фотон, и растение светится. Окисленная молекула затем снова превращается в кофейную кислоту, и процесс начинается снова. Все части растения светятся зеленым светом, цветки — особенно яркие.

Цветки модифицированных растений сияют особенно ярко. Фото: Light Bio

Благодаря ДНК грибов генетически модифицированные растения также могут проходить через эти процессы. Поэтому вновь выведенное командой Light Bio растение светится постоянно. Чем сильнее обмен веществ у растения, тем ярче оно светится. Если положить рядом с ним кожуру спелого банана, которая выделяет фермент роста этилен, растение будет светиться ярче.

В последние годы компании неоднократно пытались вывести на рынок светящиеся комнатные растения. В 2013 году компания Glowing Plants попробовала собрать средства на такую разработку, а в 2014 году Bioglow даже смогла кое-что представить общественности. Однако, вскоре, стартапы прекратили существование. Французский стартап Algaé разработал сыворотку, которую могут усваивать растения. Затем они некоторое время светятся, пока действие сыворотки не закончится.

Light Bio получила разрешение Министерства сельского хозяйства США на культивирование светящихся растений в сентябре 2023 года. Теперь их официально разрешено выращивать и продавать в США. Первые 50 000 петуний доступны для заказа уже сейчас и, как ожидается, будут доставлены в апреле. Каждое растение стоит $29, но международная доставка пока невозможна.