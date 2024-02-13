У новой доступной модели iPhone будет современный дизайн. Так предполагают знакомые с новыми разработками источники.

Модель SE — дешевая альтернатива дорогим iPhone. Однако более низкая цена требует некоторых компромиссов, когда дело касается оборудования. Например, нынешний iPhone SE (2022) имеет старомодный дизайн и довольно слабую камеру.

Фото: AppleВ начале февраля появились слухи о следующей модели SE. Например, о новинке пишет знакомый с новыми разработками производителя аккаунт на платформе X (экс-Твиттер) upintheozone. Якобы Apple должна придать своему более дешевому смартфону современный вид и оснастить его новейшими функциями. По слухам, у следующего iPhone SE будет новый (расположенный вертикально) модуль камеры на задней панели. Однако на нем будет установлена только одна линза.

На передней панели больше не будет датчика отпечатков пальцев. Вместо этого для разблокировки устройства будет использоваться функция сканирования лица. Поэтому диагональ дисплея составит 6,1 дюйма.

Так должен выглядеть следующий iPhone SE. Фото: аккаунт upintheozone на платформе X

Согласно новым слухам, датчики Face ID будут в «динамическом острове», как в новых моделях iPhone. Следующий iPhone SE будет иметь тот же форм-фактор, что и iPhone 14 или iPhone 15. Модель SE также должна быть оснащена портом USB-C и, возможно, даже иметь кнопку действия, которая имеется в моделях Pro.

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В любом случае, ожидать появления новой модели SE в этом году не стоит. Ожидается, что следующий iPhone SE будет представлен не раньше 2025 года. Соответственно, к текущим слухам следует относиться с осторожностью, поскольку до запуска еще многое может измениться.