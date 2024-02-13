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kosmos_news
Илон Маск хочет отправить на Марс миллион человек
Руководитель SpaceX по-прежнему хочет колонизировать Красную планету. Первым делом для этого нужно всё же успешно запустить корабль Starship.

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У Илона Маска большие планы относительно создания колонии на Марсе. Миллиардер и генеральный директор SpaceX хочет доставить на Красную планету миллион человек. Недавно он сообщал об этом на своей платформе X.

Возможно, так будет выглядеть колония на Марсе. Изображение из открытых источниковКолония на Марсе может существовать только в том случае, если люди там смогут выжить без регулярного снабжения с Земли. Цель Маска — создать альтернативу Земле, когда она станет непригодной для жизни. В настоящее время он работает над планом превратить человечество в «многопланетную цивилизацию» .

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Маск продолжает заявлять о таких амбициозных планах. Однако он не озвучивает никаких дополнительных подробностей проекта — как может выглядеть колония и почему целевой цифрой является миллион человек.


В начале февраля миллиардер написал в посте на платформе X: «Однажды поездка на Марс будет похожа на внутренний рейс на самолете».

Для этой цели SpaceX строит огромный корабль Starship. Ракета для полета на Марс дважды запускалась для испытательного полета, но попытки не увенчались успехом. Особенно примечателен был первый неудачный старт ракеты.

Фото: REUTERS20 апреля 2023 года самая большая ракета, когда-либо построенная в мире, Starship компании SpaceX ненадолго взлетела при первой попытке запуска, а затем взорвалась. Когда пуск не удался, ракета повредила стартовую площадку.

Затем в воздух с большой силой разлетелись обломки и камни, которые, среди прочего, повредили микроавтобус. Кроме того, как сообщается, окна зданий в близлежащем городе Порт-Изабель были выбиты, а земля тряслась.
Говорят, что огромное облако пепла и пыли, которое образовалось после взрыва, осело над близлежащими заповедниками. Степень, в которой пострадали дикие животные, до сих пор не выяснена.

Главное авиационное управление (FAA) распорядилось провести расследование инцидентов во время неудачной попытки запуска. FAA признало, что сообщений о травмах или повреждении общественного имущества не поступало. Владелец поврежденного микроавтобуса мог намеренно припарковать автомобиль в опасной зоне, чтобы сфотографировать запуск ракеты крупным планом.

Следующая попытка запуска также провалилась. Даты третьей попытки полета пока нет, но старт не заставит себя долго ждать. Ракета может снова взлететь в феврале. С помощью Starship Маск хочет обеспечить регулярные полеты на Марс и Луну.

Космический корабль Starship имеет высоту 120 метров и является самой большой и мощной системой для полетов в космос из когда-либо созданных. Прежде чем Starship сможет доставить людей на Луну и Марс, как и планировалось в будущем, космическому кораблю еще предстоит «совершить сотни полетов».

#космос #spacex #марс #starship #маск
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