Wearables — умные носимые устройства. Помимо часов (Apple Watch), фитнес-браслетов и пульсометров есть и бижутерия (кольца и другие мелкие украшения). Вашингтонский университет представил новые умные серьги, способные точно измерять температуру тела.

Умные носимые устройства вот-вот завоюют рынок. Часы и фитнес-браслеты контролируют функции организма человека, и даже солнцезащитные очки Ray-Ban оснащены камерами и микрофонами. Ученые разработали прототип умных серёжек, который смогут измерять температуру тела.

Прототип умной серьги. Фото: Raymond Smith/University of WashingtonУмная серьга разрабатывается инженерами из Вашингтонского университета. Устройство предназначено для постоянного измерения температуры мочки уха и, таким образом, предоставления информации о стрессе, питании, лихорадке, физических упражнениях, а также овуляции.

Фото: Raymond Smith/University of WashingtonДля экономии электроэнергии значения температуры передаются не непрерывно, а через определенные промежутки времени. Датчик температуры — длиной 31 мм, шириной 11,3 мм и весом 335 мг — крепится к уху с помощью магнитного зажима, а другой датчик болтается примерно на сантиметр ниже и определяет температуру в помещении.

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По словам исследователя Ширли Сюэ, многие люди не любят носить умные часы, потому что они громоздкие или неудобные. Но они хотят следить за своим здоровьем. Им и подойдёт новый продукт, срок службы батареи которого составляет 28 дней. К сожалению, исследовательская группа не объясняет, как заряжается аккумулятор.

По словам исследователей, самой большой проблемой при разработке умных серёжек была миниатюризация. Им все же удалось интегрировать батарею, датчики и чип Bluetooth в серёжку. Модуль Bluetooth передает результаты измерений на смартфон.