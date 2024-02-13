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kosmos_news
ЕЦБ удалил заявление о том, что биткоин — это не деньги
Европейский центральный банк (ЕЦБ) удалил статью, в которой отрицалось, что биткоин является деньгами. Происходит переосмысление роли криптовалюты в финансовой системе.

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В начале октября 2022 года Европейский центральный банк опубликовал на своем сайте заявление, в котором отрицалось, что биткоин является деньгами. Причина: криптовалюты не выполняет функцию надежного средства обмена, расчетной единицы и средства хранения стоимости.
Изображение из открытых источниковСтатья теперь удалена с сайта ЕЦБ, а исходная ссылка ведёт на отредактированное заявление, в котором данный отрывок отсутствует. Доступ к исходной статье по-прежнему можно получить через бесплатный онлайн-архив Wayback Machine. На это обратил внимание портал blocktrainer.

Отредактированная статья под названием «Зачем нам нужен цифровой евро» призвана показать читателю предполагаемые преимущества нового типа денег центрального банка. Реальная польза цифровых валют центральных банков для граждан пока неизвестна, а опасность централизованного контроля над любыми платежными потоками велика.

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В конце 2022 года, когда ЕЦБ отрицал, что биткоин является деньгами, появилось сообщение в блоге ведомства. В нем руководители центральных банков предсказывали, что BTC исчезнет из финансовой системы и обесценится. Прогноз оказался неверным: с тех пор цена актива выросла почти в три раза. Экономисты ЕЦБ около двух месяцев назад в статье пришли к выводу, что биткоин всё же обеспечивает защиту от инфляции.

Вряд ли в центральном банке сейчас произошла реальная перемена взглядов. Несколько недель назад Изабель Шнабель, член Исполнительного совета ЕЦБ, повторила утверждение о том, что биткоин не является деньгами, в ходе сессии вопросов и ответов на X (ранее Twitter).

В отличие от евро, биткоин ограничен в количестве и представляет собой глобально распределенную сеть, устойчивую к цензуре. В целом, у криптовалюты есть много свойств – за исключением все еще сильных колебаний курса – которые делают изобретение Сатоши Накамото идеальными деньгами.

Ровно год назад глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что центральные банки не включат цифровое золото в резервы. И сейчас, в феврале 2024 года, для Европейского центрального банка биткоин по-прежнему не является альтернативным финансовым инструментом в плане возможного размещения средств. Прежде всего, проблема заключается в отсутствии четкого регулирования криптосферы.

В организованной изданием «The Economist» онлайн-конференции председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что она рассматривает биткоин «не как реальную валюту», и поэтому центральные банки не будут аккумулировать по сути государственные резервы в BTC.


«Это очень маловероятно», - говорится в стенограмме разговора главы ведомства с журналистами.

Лагард призывает к «глобальному регулированию» криптосферы. Ранее глава ЕЦБ охарактеризовала биткоин как «весьма спекулятивный актив», который, в том числе предназначен для отмывания денежных средств.

Министр финансов США Джанет Йеллен недавно предупредила об опасности развития связанной с криптовалютами «преступной деятельности» и о возможном росте киберпреступлений в интернете с использованием цифровых монет.

Лагард и Йеллен в принципе не отказались бы от цифровых валют Центробанков, однако у частного сектора, безусловно, есть куда большие преимущества при  запуске активов. Как сказала Лагард, пандемия подтолкнула экономики стран «к цифровизации», и примерно через три года может появиться цифровая валюта еврозоны.

#финансы #технологии #криптовалюты #биткоин #деньги #ецб
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