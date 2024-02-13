Китайские ученые разрабатывают нейрокомпьютерный интерфейс.

В феврале весь мир обсуждал появления мозговых чипов компании Илона Маска Neuralink. В Китае ряд исследовательских институтов тоже работают над мозговыми имплантатами.

Изображение из открытых источниковКитайское государство известно тем, что внимательно следит за своими гражданами с помощью цифровых технологий, таких как распознавание лиц. Будет ли у правительства скоро еще больше возможностей для этого, например, через интерфейсы «мозг-компьютер»? Вполне возможно.

Недавно правительство Китая выпустило пресс-релиз, в котором описывались технологические цели страны на будущее. Помимо человекоподобных роботов, квантовых компьютеров и сети 6G, они включают в себя интерфейсы «мозг-компьютер» (ИМК, называемый также нейрокомпьютерным интерфейсом).

реклама

Использование этих устройств не должно ограничиваться медицинскими целями. Технология будет использоваться для «беспилотного вождения» и для развлекательных целей, таких как «виртуальная реальность». Китай говорит конкретно о продуктах, а не только об исследованиях. Эти имплантаты должны быть совместимы с ИИ.

В прошлом году правительство открыло исследовательский центр, в котором 60 ученых работают исключительно над разработкой интерфейсов «мозг-компьютер». Китайские исследователи уже разработали устройство, которое может крепиться к уху. В отличие от чипа компании Илона Маска, такой чип можно прикрепить легко и без хирургического вмешательства.

Напомним, про продукт Neuralink. Он называется Telepathy. Мозговой чип позволяет управлять мобильным телефоном или компьютером силой мысли. Об это заявил сам Илон Маск 30 января. Двумя днями ранее компания Neuralink, которую он основал в 2016 году, впервые имплантировала человеку мозговой чип размером с монету.

Устройство изначально предназначено для помощи людям с ограниченными возможностями. Однако Маск полагает, что у здоровых людей тоже будет чип в мозгу. Цель: добиться «симбиоза человека с искусственным интеллектом». Маск хочет соединить человеческий мозг с искусственным интеллектом (ИИ), чтобы наши возможности не отставали от возможностей компьютеров.



