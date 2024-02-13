Человечество продолжает заполнять космическую орбиту отходами. Стартап Neuraspace хочет изменить ситуацию благодаря искусственному интеллекту.

На орбите находится более 7500 спутников, и их число увеличивается. Кроме того, там накапливается искусственный космический мусор. Текущая ситуация увеличивает риск столкновения спутников. Даже МКС в августе 2023 года пришлось дважды отклоняться от летящих навстречу объектов. Фото: Getty ImagesПортугальский стартап Neuraspace хочет очистить космическое пространство от мусора. Основанная в 2020 году компания планирует использовать искусственный интеллект, чтобы избежать столкновений объектов на орбите. ИИ должен отслеживать как спутники, так и космический мусор. Манёвры уклонения, выполняемые вручную, должны осуществляться в автоматическом режиме.

С помощью своей платформы Nauraspace хотела бы привлечь операторов спутниковой связи, а также страховые компании, чтобы лучше оценить затраты на проект. Собирая различную информацию, такую как оптические данные, данные радаров и статические базы данных, ИИ воссоздает картину происходящего на орбите.

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В расчетах учитываются внешние факторы, такие как солнечная активность и плотность атмосферы. Наконец, учитываются размер и форма объектов и вокруг них создаются виртуальные круги. Затем можно рассчитать вероятность столкновения.

Помимо спутников, используемых государством, все больше частных компаний запускают объекты в космос. Только у SpaceX Илона Маска на орбите находится более 4800 активных спутников Starlink.

Генеральный директор Neuraspace Кьяра Манфлетти скептически относится к тому, как некоторые операторы справляются с ситуацией.



«По-прежнему не хватает осознания необходимости срочно что-то предпринять», — рассказала она изданию The Register.

Недавно Комиссия связи США (FCC) оштрафовала спутникового оператора. Это был первый такой случай в истории космической индустрии. Согласно заявлению, Dish Network обязана выплатить $50 000. Компания не смогла правильно переместить свой вышедший из строя спутник EchoStar 7 в безопасное место. Достаточно было всего лишь разместить его на высоте 122 км над геостационарной орбитой.

Спутник располагается на геостационарной орбите на высоте более 35 000 км над нашей планетой в течение 20 лет. Он уже не работал и должен был переместиться на так называемую «кладбищенскую орбиту» на 300 км выше. Вышедшие из строя зонды и мусор собираются там и больше не представляют угрозы для активных спутников.

Но у спутника закончилось топливо. FCC хочет дать понять, что требует соблюдать определенные правила.

Космический мусор является растущей проблемой. Дрейфующие объекты, которыми больше невозможно управлять, могут врезаться в активные спутники. Поэтому FCC настаивает, что вышедшие из эксплуатации спутники должны быть удалены с орбиты в течение 5 лет.