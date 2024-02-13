Новая система радиоэлектронной борьбы «Покрова» призвана защитить Украину от атак беспилотников. Пока неизвестно, насколько эффективна эта РЭБ.

Новая система радиоэлектронной борьбы нарушает работу навигационных систем, чтобы предотвратить атаки дронов-камикадзе типа «Шахед». Система под названием «Покрова» была впервые представлена в ноябре 2023 года. Об этом пишут многие СМИ, в том числе Forbes.

Дроны «Шахед». Изображение: ВС РФПринцип работы системы не нов. Она отправляет сигналы помех, которые сбивают с толку навигационные системы, такие как GPS, а также российскую ГЛОНАСС. Вместо полной блокировки сигнала генерирует ложные данные о местоположении и цель остается незамеченной дроном.

Шахед-136 в полёте. Фото: REUTERS Эту своего рода «подделку сигнала» обойти сложнее, чем «глушение», поскольку она приводит лишь к небольшому изменению данных о местоположении. Сообщается, что аналогичная система используется и в России для защиты Кремля от атак. Гражданские навигационные устройства, такие как смартфоны, также отображают неверную информацию о местоположении возле важных объектах в РФ.

Россия использует иранские дроны «Шахед» (Shahed-136), которые особенно хорошо защищены от глушителей сигнала, пишет Forbes. Они снабжены навигационной системой «Комета». Благодаря ей дроны могут найти пункт назначения, даже если сигнал помех в 10 000 раз сильнее спутникового сигнала.

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Из-за так называемого спуфинга (в кибербезопасности - подмена сигнала, простыми словами) дроны постепенно отходят все дальше и дальше от цели. Но чтобы атака была эффективной, нужно бить очень точно.

Для справки: у Shahed-136 есть некоторые четко узнаваемые элементы на крыльях. В России беспилотник окрестили «Герань-2». Тем самым РФ продолжает традицию именовать свою военную технику названиями цветов. Это обозначение указывает на то, что есть другие беспилотники и другое оружие. Российские войска прошли подготовку по использованию такого оружия. Согласно отчету, такие беспилотники-камикадзе из Ирана ранее использовались в основном для атак на критически важные объекты инфраструктуры в Саудовской Аравии. Они также применялись в Йемене в 2017 году.

Итак, «Покрова» должны защищать Украину от массовых атак дронов. Согласно письму бывшего главнокомандующего украинскими вооруженными силами Валерия Залужного, система будет действовать во всей приграничной зоне, а также на значительной, подконтрольной украинским войскам территории.



