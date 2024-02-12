Появились фотографии Ан-225 «Мрия». От самого большого грузового самолета в мире мало что осталось.

Огромный Ан-225 «Мрия» серьезно пострадал в конце февраля 2022 года. Это был своего рода символ Украины, и его потеря могла много что сказать.

Так сейчас выглядит огромный Ан-225. Фото: Министерство обороны НидерландовГибель шестимоторного самолета часто изображали как национальную трагедию Украины. Планы по ремонту или обслуживанию легендарного транспортника неоднократно обсуждались.

Фото: EPA

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Уже давно понятно, что Ан-225 больше никогда не взлетит.

Фото: EPA

Помимо многочисленных узлов, сохранились два двигателя. Два Д-18Т (турбовентиляторный двигатель) были установлены на транспортном самолете Ан-124 «Руслан». На фото Министерства обороны Нидерландов, сделанном в конце января, видно, как выглядит самый большой самолет. От него осталось немного: он без крыльев стоит в родном аэропорту под Киевом.

Фото: EPAАн-225 имел размах крыла 88,4 метра и длину 84 метра. За свою 30-летнюю историю он установил более 240 мировых рекордов. В конечном итоге это был самолет с максимально возможной взлетной массой (MTOW) — «Антонов» мог поднимать в воздух до 640 тонн. Сейчас же это просто груда металла:

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA Фото: EPA



