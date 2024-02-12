Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Журналисты показали на фото, как теперь выглядит некогда самый большой самолет в мире Ан-225 «Мрия»
Появились фотографии Ан-225 «Мрия». От самого большого грузового самолета в мире мало что осталось.

реклама

Огромный Ан-225 «Мрия» серьезно пострадал в конце февраля 2022 года. Это был своего рода символ Украины, и его потеря могла много что сказать.
Так сейчас выглядит огромный Ан-225. Фото: Министерство обороны НидерландовГибель шестимоторного самолета часто изображали как национальную трагедию Украины. Планы по ремонту или обслуживанию легендарного транспортника неоднократно обсуждались.

Фото: EPA

реклама

Уже давно понятно, что Ан-225 больше никогда не взлетит. 

Фото: EPA

Помимо многочисленных узлов, сохранились два двигателя. Два Д-18Т (турбовентиляторный двигатель) были установлены на транспортном самолете Ан-124 «Руслан». На фото Министерства обороны Нидерландов, сделанном в конце января, видно, как выглядит самый большой самолет. От него осталось немного: он без крыльев стоит в родном аэропорту под Киевом.
Фото: EPAАн-225 имел размах крыла 88,4 метра и длину 84 метра. За свою 30-летнюю историю он установил более 240 мировых рекордов. В конечном итоге это был самолет с максимально возможной взлетной массой (MTOW) — «Антонов» мог поднимать в воздух до 640 тонн. Сейчас же это просто груда металла:

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPAФото: EPA


#авиация #самолет #ан-225 #мрия
+
Написать комментарий (0)
Подводный дрон, возможно, нашел самолет Амелии Эрхарт спустя почти 90 лет его после крушения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские военные прорвали оборону ВСУ на Купянском участке
2
Управляемый по лазеру снаряд Инвар-М на предельной дальности поразил украинский БМП Bradley
1
Несколько источников подтвердили, что Россия использует интернет Starlink в зоне СВО
1
Take-Two объявила приблизительную дату выхода GTA VI
5
ИИ за год выявил в 45 раз больше новых химических элементов, чем наука нашла за столетия
13
Одну из самых глубоких шахт Европы переоборудуют в твердотельную аккумулирующую электростанцию
4
Разработчик RuneScape Jagex приобретен за $1,13 млрд
+
Тысячи рабочих мест и миллиарды инвестиций получит Хабаровский край в 2024 году
9
Южная Корея хочет построить авианосец водоизмещением 50 000 тонн
1
Украинская разведка подтверждает появление терминалов связи Starlink у российской армии
2
Рекламируемая на веб-сайте Apple функция EyeSight в реальности работает намного хуже
4
Microsoft снова «взялась» за пользователей Windows 10
8
Китай представил передовую систему ПВО LD35 с программируемыми снарядами, ракетами и боевым лазером
1
Paradox призналась, что Cities: Skylines 2 разочаровала фанатов
+
Запись звонков VoWiFi от Samsung меняет правила игры в общении для серии Galaxy S24
5
Gigabyte пересматривает дизайн печатных плат графических процессоров для решения проблем
+
Искусственный интеллект назвал пять криптовалют, которые станут лучшими в 2024 году
1
Частный космический корабль должен посетить МКС в 2024 году
2
Cornell Engineering: Новые аккумуляторы электромобилей нужно заряжать всего в течение 5 минут
+
В ДНР повторили изобретение предков "гуляй-город" и построили 30-км оборонительный "царь-поезд"
2

Популярные статьи

Из-за России США отказываются от многомиллиардного проекта FARA, на который ушло более 6 лет
3
10 лучших постапокалиптических сериалов по моему мнению
10
Как работает первая в мире атомная электростанция четвёртого поколения
18
Новая угроза для Украины - российская гиперзвуковая ракета 3M22 «Циркон»
3
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
16
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
59
Пять причин провала Xbox Game Pass
38
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
36
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
40
Мой субъективный выбор пяти лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо
3

Сейчас обсуждают

BruteForce
16:10
Да и в офис такое добро не надо. Ну сдохнет он через пару лет. Сколько будет стоить простой офисного компа? Надо ли ради этого экономить пару тысяч?
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
Александр
16:09
А ещё они перебили почти всё коренное население, навезли в Сибирь кучу рабов-негров и теперь продвигают себя как мировые лидеры, которые знают как все должны себя вести, то бишь приклонятся перед ними...
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
swr5
16:09
Так статья про процессоры.
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Serezhka
16:08
Ну таки АМД не только процессоры выпускает.
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Шамиль Джанболатов
16:08
А по незападным - не так? В СССР или в РФ совсем не так? Что ты несешь? На Западе хорошего работника часто делают партнером, изобретатели точно не бедствуют, даже стартаперы некоторые ездят на Ламборг...
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
Dimkovski
16:08
IXBT
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
swr5
16:08
Какие драйверы нужны для AMD процессоров чтобы видны были буквы? У вас вообще все дома?
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
BruteForce
16:07
Я думаю вряд ли Сисоник стал бы делать внутренности для Дипкула, Дипкул это финансово бы не потянул. :) Может в этом БП просто схема от Сисоника?
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
Шамиль Джанболатов
16:07
В США быстро набирают, и так же быстро могут уволить. В РФ несколько по другому - так называемая скрытая безработица, когда не увольняют. но платят копейки
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
MrEg01st
16:05
Не беру АМД из-за того что я не только играю на компе, большое количество программ для инженеров/студентов не работают с драйверами АМД. Тратил много времени на поиск нужного драйвера чтобы в том же к...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем