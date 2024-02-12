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kosmos_news
Летящая звезда может спасти Землю через миллиард лет
Через миллиард лет на Земле станет слишком жарко, чтобы могла существовать жизнь. Исследователи видят теоретический шанс на спасение у проходящей мимо планеты звезды.

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Прогнозы для жизни на Земле далеко не радужны, по крайней мере, в отдаленной перспективе. Через миллиард лет температура из-за близости планеты к Солнцу станет настолько высокой, что на Земле больше не сможет быть никакой жидкой воды. Это происходит потому, что Солнце увеличивается и приближается к голубой планете. По крайней мере, это исследователи выяснили в ходе моделирования.

Изображение из открытых источниковНаличие воды является основным требованием для жизни. Земле повезло, потому что она расположена на правильном расстоянии от Солнца, в так называемой обитаемой зоне. К сожалению, эта область, простирающаяся по кругу вокруг центра нашей Солнечной системы, не останется таковой навсегда.

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Поскольку Солнце продолжает расти и, таким образом, приближается к Земле, примерно через миллиард лет обитаемая зона сдвинется настолько, что Земли в ней больше не будет. Результатом станут чрезвычайно высокие температуры, и все живое на Земле, скорее всего, вымрет.

В исследовании Королевского астрономического общества ученые использовали моделирование для определения вариантов, которые могли бы спасти Землю от этой участи.

В основу эксперимента легло предположение, что изменение положения Земли в космосе может означать спасение планеты. Это было бы возможно только в том случае, если бы звезда пролетела мимо на идеальном расстоянии и ее гравитация вернула бы Землю в обитаемые районы.

Исследователи рассчитали 12 000 симуляций, в которых звезда проходила мимо Земли на разных расстояниях – но не меньше расстояния от Земли до Солнца – и таким образом меняла свое положение. Результат: в некоторых случаях планета была выброшена на значительно более холодные орбиты, в некоторых случаях в облако Оорта на краю Солнечной системы, в котором, скорее всего, перемещаются бесчисленные тела из камня, пыли и льда.

Однако особенно многообещающей оказалась возможность того, что гипотетическая звезда сможет вырвать Землю из старой Солнечной системы и забрать ее с собой. Тогда планета будет вращаться вокруг этого нового Солнца на пригодном для жизни расстоянии. Преимущество этого варианта: он также решит еще одну проблему – по крайней мере временно – а именно то, что Солнце не поглотит Землю через пять миллиардов лет.

Шон Рэймонд, руководитель исследования, объясняет, что вероятность того, что звезда пролетит точно на нужном расстоянии, к сожалению, чрезвычайно мала. Если не считать того факта, что ни одна звезда никогда не подлетала достаточно близко, даже если пролет произойдет, согласно расчетам, шанс на спасение составит 1 к 35 000. Поэтому Рэймонд выступает за то, чтобы человечество должно найти собственные способы блокировать солнечную энергию. 

Предположение, что через миллиард лет люди все еще будут жить на Земле, весьма оптимистично. Более того, даже если бы Земля была спасена, в любом случае это была бы лишь продолжительная отсрочка. Потому что через 100 триллионов лет вся Вселенная начнет умирать – и вместе с ней и обитаемая Земля.

#космос #земля #астрономия #звезды
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