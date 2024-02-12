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kosmos_news
ЕС: выбросы CO₂ от автомобилей значительно выше заявленных автопроизводителями
Производители автомобилей все чаще занижают данные о выбросах CO₂ своих транспортных средств. Так утверждает Международный совет по экологически чистому транспорту (ICCT).

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Международный совет по экологически чистому транспорту, основанный в США в 2005 году и имеющий филиал в Берлине, обвиняет автопроизводителей в повышении уровня выбросов CO₂ их транспортных средств.
Изображение из открытых источниковВ 2015 году ICCT доказал чрезмерные выбросы от автомобилей Volkswagen. Впоследствии выяснилось, что Volkswagen манипулировал результатами тестов на выбросы с помощью специально разработанного программного обеспечения. Миллионы дизельных автомобилей были отозваны, а VW оштрафован на миллиарды долларов.

В своем последнем анализе ICCT сравнил официальные данные Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) о выбросах за 2022 год с данными о расходе топлива более чем 160 000 легковых автомобилей. 

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Исследователи обнаружили, что показатели EUA, основанные на измерениях производителей, были на 14,1% ниже реальных значений, представленных немецкими потребителями через онлайн-платформу spritmonitor.de.
Согласно официальным данным, потребление топлива и выбросы CO₂ от автомобилей в Европейском Союзе снизились примерно на 7,3% в период с 2018 по 2022 год. Однако фактически снижение составило всего 2,3%.

ICCT призывает Комиссию ЕС заняться этой проблемой. Необходимо ввести корректирующий механизм, говорится в пресс-релизе совета.


«Если эта тенденция не будет прекращена, эффективность целей ЕС по сокращению выбросов CO₂ окажется под угрозой. Это приведет к ложным ожиданиям потребителей относительно фактического расхода топлива, а также связанных с этим затрат и воздействия на окружающую среду», — говорится в отчете ICCT.

Введенная в 2017 году процедура испытаний легковых автомобилей на предмет выбросов (WLTP), видимо, не помогает. Результаты экспертизы WLTP близки к реальным значениям, но ICCT обнаружил, что разрыв в показателях увеличился на 80% с момента введения WLTP.

#автомобили #европа #экология #выбросы
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