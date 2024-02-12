Отключение электроэнергии во время снежной бури - обычное явления не только для российских городов, но и для европейских поселений. Новая технология FFG MUKISANO позволяет дронам автономно летать к опорам электропередачи и чинить поломки.

Во время снежной бури возникает масса проблем: глубина снега составляет несколько метров, дорогу преграждает упавшее дерево – машинам экстренных служб сложно проехать в метель. Что еще хуже, линия электропередачи отключается. Чтобы домохозяйства в зоне бедствия снова получили электроэнергию, потребуется время: сначала аварийные службы на месте должны проверить причину отключения электроэнергии.

Томас Георг Янтос исследует дроны, которые могли бы выполнить эту задачу. По словам эксперта по робототехнике, можно будет отправлять роботов и дронов в труднодоступные места. Человеческая жизнь бесценна. Но если дрон потеряется, ничего страшного не случится.

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Вместе со своей командой в Клагенфуртском университете Янтос исследует, как дроны с искусственным интеллектом (ИИ) могут самостоятельно подлетать к вышедшим из строя опорам электропередачи, определять причину повреждений и сообщать об этом аварийным службам.

Изображение из открытых источниковЗадача — научить программу искусственного интеллекта в дроне распознавать опоры электропередачи по записям с камер. Влияние окружающей среды, например плохое освещение, затрудняет обнаружение повреждений. ИИ учится с помощью множества изображений, которые показывают, где расположены определенные детали, например, изоляторы опоры электропередачи.

На техническом языке этот тип искусственного интеллекта называется «компьютерным зрением». Это решение играет важную роль, например, в беспилотных автомобилях. Машины постоянно анализируют свое окружение: отфильтровываются бесчисленные фрагменты информации – другие автомобили, дорожные знаки или прохожие на улице.

Янтос и исследовательский проект его команды FFG MUKISANO сосредоточились на разработке алгоритма. Он должен надежно анализировать положение опор ЛЭП и случаи повреждений, а также сохранять правильные координаты полета.

Дроны производятся компанией Tiroler Twins GmbH. Компания также участвует в других проектах, предполагающих использование дронов при стихийных бедствиях. Разработка таких дронов для борьбы со снежными бурями или лесными пожарами является сложной задачей. Тепло- и водонепроницаемость дронов ограничена.

Специальный дрон разработала компания Twins. В нем уделено внимание защите от дождя и защите аккумуляторов, которые работают даже при низких температурах. Беспилотники могут летать, когда идет снег. Устройства могут перемещаться при скорости ветра около 60 км/ч. Однако в ветреную погоду дрон потребляет больше электроэнергии и поэтому не может летать далеко.

Дроны уже используются при стихийных бедствиях, например, пожарными или вооруженными силами. Однако пройдет еще некоторое время, прежде чем они смогут выполнять задачи без вмешательства человека. Для этого программу искусственного интеллекта сначала необходимо усовершенствовать.

Вычислительная мощность дронов ограничена. В автомобиль можно поместить гораздо больше технологий, чем в небольшой дрон. Изображения для обучения ИИ получить тоже непросто.