DARPA разрабатывает футуристический самолет с вертикальным взлётом в рамках проекта SPRINT. Прототип будет готов к 2027 году.

Исследовательское подразделение вооруженных сил США DARPA (Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов) хочет разработать самолет вертикального взлета и посадки (VTOL) в рамках проекта SPRINT (Speed and Runway Independent Technologies). Самолеты должны летать очень быстро и нести большую полезную нагрузку. Летательный аппарат использует концепцию конвертоплана, такого как V-22 Osprey. При этом реактивные двигатели должны обеспечивать более высокие скорости полета.

Так мог бы выглядеть самолет SPRINT. Изображение: Bell

Компания Bell (которая недавно закрыла программу выпуска вертолетов) подает заявку на участие в качестве поставщика деталей для SPRINT. На опубликованных видео показано испытание складных лопастей несущего винта.



Испытания проводились на базе ВВС Холломан в Аламогордо (Нью-Мексико). Испытательная установка включает турбовальный двигатель, приводящий в движение несущий винт, и дополнительный турбореактивный двигатель (ТРДД), обеспечивающий тягу в крейсерском режиме полете. Об этом сообщает Forbes.

В рамках испытаний аппарат разогнался до «репрезентативной скорости полета». Начало старта инициируется турбовальным двигателем или лопастями несущего винта. При определенной скорости включается ТРДД, затем несущие винты замедляют ход, пока окончательно не останавливаются и не складываются.

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Идея состоит в том, что самолет взлетает с горизонтально расположенными лопастями винта, как вертолет или как конвертоплан V-22 Osprey. Затем роторы наклоняются на 45 градусов так, чтобы они были направлены вперед. В конечном итоге, в отличие от Osprey, турбовентиляторные двигатели отвечают за полёт, когда несущие винты сложены.

В отличие от Osprey, самолет вертикального взлета SPRINT должен летать гораздо быстрее. Максимальная скорость составит от 400 до 450 узлов (от 740 до 833 км/ч). Osprey достигает максимальной скорости 300 узлов (555 км/ч) на высоте 5 километров.

Гражданским аналогом Osprey является AgustaWestland AW609. У AW609 примерно такая же скорость, однако он значительно меньше военного самолета.

Другие самолеты вертикального взлета и посадки, которые используются или находились в эксплуатации, представляют собой истребители гораздо меньшего размера. Они быстрые, но не используются в качестве транспортных самолетов.

К ним относятся американский F-35B Lightning II, британская серия Harrier и советский Як-38.

Штурмовики Як-38. Изображение: Википедия Однако реактивные самолеты, конечно, не оснащены роторными двигателями. Вот так выглядит взлет истребителя F-35B Lightning II и вертикальная посадка в Японии



Помимо Bell в тендере также участвуют компании Aurora Flight Sciences, Northrop Grumman и Piasecki Aircraft.

Совсем недавно сообщалось, что первые летные испытания должны быть проведены к 2027 году. Однако трудно предсказать, сохранится ли этот график. Как и во всех проектах DARPA, в любой момент разработка может быть полностью остановлена.



