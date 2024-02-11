Во время недавнего полета зонд «Юнона» смог сделать несколько новых изображений спутника Юпитера Ио. На одном из них видно двойное извержение вулкана.

В начале февраля космический корабль НАСА «Юнона» предоставил новые изображения спутника Юпитера Ио, который известен своей вулканической активностью. Объект считается самым вулканически активным небесным телом в нашей Солнечной системе.

Фото: НАСАЗонду удалось запечатлеть два извержения вулкана на одной фотографии. Это изображение было получено инструментом Junocam зонда с расстояния около 3800 километров.

Фото: НАСАИсследователи не уверены, происходят ли извержения вулканов на спутнике Юпитера Ио из одного кратера или это два вулкана, расположенные близко друг к другу.

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Команда миссии «Юнона» планирует сравнить фотографию с предыдущим анализом и данными об Ио, чтобы найти ответ на этот вопрос. Как сообщило НАСА на платформе X, во время этого полета зонд «Юнона» подошел к Ио на расстояние 1500 километров.

Цель этой миссии — получить новое представление о том, как действует вулканическая активность на Ио, и выяснить, существует ли океан магмы, скрытый под поверхностью спутника.

В январе НАСА опубликовало несколько изображений спутника Юпитера Ио, которые позволяют детально рассмотреть поверхность небесного тела. Оказалось, что Ио имеет чрезвычайно активный вулканический ландшафт – там более 400 действующих вулканов. Помимо этой вулканической активности, в северном районе Ио было замечено несколько циклонов.

Ожидается, что зонд «Юнона», который предоставил эту информацию, будет эксплуатироваться до 2025 года. Затем он сгорит в атмосфере Юпитера.