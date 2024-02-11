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kosmos_news
Antminer S21 победил в номинации «Технологический прорыв года» на церемонии Mining Awards 2023
Лучшим майнером 2023 года был признан Antminer S21. Майнинговый гигант Bitmain представил более эффективную и мощную модель серии Antminer 21 лишь осенью прошлого года.

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На ежегодной премии Mining Awards 2023, которую организовала компания Bitdeer, были названы лидеры криптовалютной сферы в различных номинациях. «Технологическим прорывом года» был выбран майнер Antminer S21.Antminer S21. Фото: BitmainВсего месяц назад, в начале января, майнинговая компания CleanSpark заказала 160 000 единиц Antminer S21. Спрос на самое совершенное оборудование растет, несмотря на приличную стоимость. Об этом пишет портал forklog.

Ведущий производитель оборудования для добычи монет Bitmain представил новую серию Antminer S21 в сентябре прошлого года. Это первый крупный продукт, выпущенный после Antminer S19 XP в ноябре 2021 года. Как в случае с любым оборудованием для майнинга, основное внимание уделяется значительному повышению эффективности и вычислительной мощности.

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Более дешевый Antminer S21 с воздушным охлаждением может похвастаться скоростью хеширования 200 TH/s и значительно улучшенной эффективностью — 17,5 джоулей на терахеш (J/TH). Это делает S21 не только самым быстрым майнером с воздушным охлаждением на рынке, но и первым устройством с эффективностью ниже 20 J/TH. Для сравнения: предыдущий флагман Antminer S19j Pro имел хешрейт 151 TH/s при эффективности 21,5 J/TH.

S21 Hydro с водяным охлаждением достигает еще лучших показателей: 16 J/TH и скорость хеширования до 335 TH/с. Цены на два устройства начинаются с $2800 за Antminer S21 и $4690 за S21 Hydro. Ожидается, что цены вырастут до $3920 и $6566 соответственно.

Согласно оценке ресурса hashrate.index, в будущем на вторичном рынке можно ожидать еще более высоких цен.
Bitmain в настоящее время предполагает производить 50 000 единиц в месяц. Еще есть возможности для наращивания производства, если спрос будет особенно высоким. Первые поставки состоялись в декабре прошлого года, а доставка большей части устройств будет в первых двух кварталах 2024 года.

Оборудование для майнинга становится не только более мощным, но и эффективным. Новая серия Antminer S21 теперь следует этому развитию и в ближайшие месяцы постепенно повысит эффективность сети биткоина. Новое оборудование для майнинга также может иметь положительный эффект для небольших компаний или даже для индивидуальных майнеров, поскольку старое поколение устройств можно будет купить по низким ценам.

#майнинг #криптовалюты #биткоин #bitmain #antminer s21
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