На стадионе Allegiant в Лас-Вегасе ночью 12 февраля состоится финал НФЛ - Супербоул-2024, в котором сойдутся «Канзас-Сити» и «Сан-Франциско».

«Канзас-Сити» и «Сан-Франциско» встретятся ночью в воскресенье, 12 февраля, в финале НФЛ (Супербоул-2024). Впервые местом проведения станет Лас-Вегас, а именно стадион Allegiant. Он был построен в 2020 году и работает на 100% от возобновляемых источников энергии.

Фото: REUTERSЛас-Вегас известен огромным количеством казино и впечатляющими отелями. В последнее время развивается спортивная индустрия. С 2017 года все больше профессиональных команд переезжают в Лас-Вегас. После переезда в город команды НФЛ «Лас-Вегас Рэйдерс» понадобился и новый современный стадион. Арену Allegiant построили к 2020 году.

Allegiant вмещает 65 000 зрителей. Он расположен напротив международного аэропорта. Allegiant — первый стадион НФЛ, полностью работающий на возобновляемых источниках энергии.

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Материал крыши такой же, как и у внешнего фасада немецкой «Альянц Арены»: это стальная конструкция, покрытая подушками из фольги. Что касается сортировки мусора и очистки воды, стадион намного превосходит (по общему признанию низкие) стандарты, установленные в США. По собственным данным компании, благодаря этим мерам ежегодно экономится около двух миллиардов литров воды.

Сообщается, что стадион Allegiant стоил более $1,9 млрд. Это делает его вторым самым дорогим стадионом в мире. Поскольку такую цену было бы трудно себе позволить практически любой компании, штат Невада выделил недостающие средства. Более $750 млн поступило непосредственно из денег налогоплательщиков.

В США региональные правительства нередко помогают финансировать огромные арены. Они надеются, что это приведет к увеличению доходов от туризма и более позитивному имиджу города. Тем не менее крупные субсидии, которые спортивные клубы получают на строительство новых стадионов, вызывают недовольство у населения.