Ни одна акция в фондовом индексе S&P 500 не показала таких результатов в 2024 году, как ценная бумага производителя электромобилей.

С начала 2024 года акции Tesla демонстрируют устойчивое снижение. В начале января акция (TSLA) стоила около $250, 11 февраля цена бумаги упала до уровня $190 — потери составили 24%.

Изображение из открытых источниковЭто означает, что акция Tesla теперь официально является самой худшей бумагой в фондовом индексе S&P 500, как пишет ресурс Futurism. Для сравнения: сам индекс с января увеличился на четыре процента. Даже Boeing, акции которого испытали небольшое потрясение на фондовом рынке из-за поломок, связанных с серией 737 Max, упали всего на 18%.

Показатели производителя электромобилей зависят не только от продаж, оборота, годовых прогнозов или будущих перспектив, но и в значительной степени от поведения его генерального директора — Илона Маска.

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За последние несколько недель произошло многое, что заставило инвесторов задуматься. Например, словесные выпады Маска по поводу X, слухи о его употреблении наркотиков и отсутствие давно обещанных успехов в области автономного вождения.

Конфликт акционеров с Маском начался еще два года назад. Тогда члены правления оправдывались перед инвесторами по поводу покупки биткоинов. Речь шла о негативном воздействии биткоина на окружающую среду из-за высокого энергопотребления во время майнинга. Даже если циркулируют разные цифры и многие эксперты хорошо аргументировали свои доводы и сомневаются в показателях, которые часто распространяются в СМИ, проблему нельзя полностью сбрасывать со счетов. Она определенно давно стала достоянием общественности. Но в Tesla не знали о проблеме при покупке биткоинов, которые на тот момент стоили $1,5 млрд, около трёх лет назад. Так предполагает член совета директоров и брат Илона Маска Кимбал.

«Когда мы инвестировали в биткоин, мы не знали о проблеме загрязнения окружающей среды. Мы думали, что это средство сбережения и хороший способ диверсифицировать портфель», — сказал Кимбал Маск.

Инвестор Кэти Вуд придерживаться своего прогноза: акции Tesla скоро увидят огромный рост. По словам Вуд, акция Tesla будет стоить $2000. Тогда стоимость компании Tesla составит около пяти триллионов долларов. Для сравнения: Apple и Microsoft на данный момент стоят более трёх миллиардов долларов. Вуд возлагает надежды на технологию автономное вождение, которую Tesla обещает уже много лет.