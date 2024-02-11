Южная Корея планирует построить огромный авианосец. Изначально планировалась модель гораздо меньшего размера. Однако для новых истребителей требуется более крупный авианосец.

Южная Корея хочет построить новый авианосец. Речь идет о судне класса CVX. Корабль может быть значительно крупнее, чем планировалось изначально, сообщает издание Naval News.

Модель нового авианосца. Изображение: ВикипедияНедавно началось технико-экономическое обоснование строительства авианосца водоизмещением 50 000 тонн. Тонны обозначают водоизмещение и являются общим показателем размера кораблей и подводных лодок. Чем выше тоннаж, тем больше масса корабля.

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Ранее планировалось, что судно будет грузоподъемностью 30 000 тонн. Причина постройки более крупного корабля связана с самолетами для авианосца.

Первоначально для CVX планировалось закупить американский F-35B, способный взлетать вертикально. Согласно исследованию Минобороны от января 2023 года, разработать и построить в Южной Корее истребитель, подходящий для авианосцев, можно в течение следующих 10 лет за $1,3 млрд. Речь идет о KF-21N. N обозначает военно-морской флот и является вариантом KF-21 для авианосца.

Конечно, предпочтительнее полагаться на самолеты своей страны, чтобы не зависеть от других государств. Кроме того, F-35B — самый дорогой вариант F-35. Его стоимость составляет около $115 млн. Расходы на техническое обслуживание и эксплуатацию составляют $9 млн на самолет в год — для вооруженных сил США. Южной Корее, вероятно, придется считаться с более высокими затратами, потому что запчасти должны поступать из США. Персонал должен регулярно проходить обучение на F-35B в США.

F-35B. Изображение: ВикипедияНедостатком KF-21N по сравнению с F-35B является отсутствие возможности вертикального взлета. Поэтому авианосец грузоподъемностью 30 000 тонн был бы слишком мал. Соответственно, более крупный CVX будет иметь систему запуска с и систему посадки, что позволит KF-21N взлетать и приземляться. F-35B в этом не нуждается, так как при необходимости он может взлетать и садиться как вертолет, либо ему требуется значительно более короткая взлетно-посадочная полоса.

Более крупный авианосец, конечно, увеличит затраты на постройку. До сих пор речь шла о $2,1 млрд затрат на строительство и ежегодных затратах на техническое обслуживание в размере $45 млн. Эксперты по вооружениям неоднократно отмечали, что эти цифры слишком малы для корабля водоизмещением 30 000 тонн. Вполне возможно, что стоимость более крупного авианосца вырастет в два раза.

Новый авианосец будет построен HHI, подразделением Hyundai. Строительство должно было начаться в 2023 году, а ввод в эксплуатацию планировался на 2033 год. Министерство обороны Южной Кореи приняло решение о более крупной конструкции, и начало строительства было отложено.

У Южной Кореи пока 2 авианосца водоизмещением 18800 тонн. Технически класс «Токто» представляет собой десантный корабль, то есть вертолетоносец. На палубе могут размещаться 10 вертолетов Sea Hawk или, в качестве альтернативы, самолеты вертикального взлета и посадки, такие как Harrier или F-35B. Южная Корея не имеет в своем парке ни одного из этих самолетов. Для CVX планировалось закупить 16 единиц F-35B.