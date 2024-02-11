Популярный ютубер и эксперт по гаджетам Маркес Браунли сравнил смартфоны и выбрал лучшее устройство 2023 года.

Маркес Браунли — один из самых известных YouTube-блогеров, освещающих всевозможные технические темы. Каждый год на своем канале под названием "MKBHD" он выбирает лучшие смартфоны в разных категориях и всегда преподносит один-два сюрприза.

Изображение из открытых источниковВ очередной раз он вручил награды смартфонам в различных категориях. На этот раз в лидерах оказался производитель Google со своим Pixel 8. Это означает, что Pixel оставляет позади конкурентов Apple и Samsung.

У Pixel отличная камера и значительно улучшенный дисплей с особенно высокой яркостью. Браунли отмечает, что Pixel оснащен тем же чипом Tensor G3, что и более дорогая модель Pro.

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Он также хвалит полезные функции программного обеспечения, которые Google реализует, используя, среди прочего, искусственный интеллект. 7-летнее обещание обновлений ПО позволит Pixel оставаться в топе еще очень долго.