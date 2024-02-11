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kosmos_news
Одну из самых глубоких шахт Европы переоборудуют в твердотельную аккумулирующую электростанцию
Огромный прототип гравитационной батареи будет построен в финской шахте. Гравитационная батарея (твердотельная аккумулирующая электростанция) — гравитационный накопитель энергии промышленного масштаба.

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Шахта Пюхясалми в Финляндии является одной из самых глубоких (1400 метров под землей). До недавнего времени она была одной из старейших действующих подземных шахт в Европе. Прежде всего там добывали медь и цинк.
Шахта Пюхясалми в Финляндии. Фото: gravitricityПодземная добыча полезных ископаемых завершилась в августе 2022 года. Теперь шахта будет использоваться как огромная батарея для получения электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Шотландская компания Gravitricity хочет реализовать проект в Финляндии. Об этом сообщает шотландская ежедневная газета The Herald. Эдинбургская компания разработала систему хранения энергии под названием GraviStore.

Принцип таких гравитационных накопителей относительно прост: если имеется избыток электроэнергии, он используется для подъема и удержания тяжестей. Согласно Википедии, «принцип работы основан на потреблении электроэнергии при вертикальном поднятии грузов на высоту и ее выработке при опускании грузов под действием силы тяжести». Груз опускается, преобразует потенциальную энергию в кинетическую, а затем в электрическую при помощи генератора. Этот принцип означает, что при необходимости электричество можно получить очень быстро: за секунды.

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Прототип технологии Gravitricity будет построен во вспомогательном шахтном стволе глубиной 530 метров. Система должна обеспечить максимальную мощность до 2 мегаватт. Она будет подключена к местной электросети, чтобы компенсировать пиковое потребление в финской сети.


Мартин Райт, исполнительный директор Gravitricity, сказал: «Этот проект продемонстрирует, как наша технология может обеспечить надежное и долговечное решение для хранения энергии».

Большим преимуществом заброшенных шахт для таких проектов является то, что там уже существует необходимая базовая инфраструктура – подземные шахты, лифтовые системы и подключение к электросети. Чем глубже и шире шахты, тем больше емкость хранилища.

По оценкам ученых, глобальный потенциал хранения электроэнергии таким образом составит от 7 до 70 тераватт-часов. Для сравнения: производство солнечной энергии в ЕС в теплые месяцы прошлого года оценивается чуть менее 100 тераватт-часов.

Большинство станций можно было бы построить в странах с большим количеством заброшенных шахт (Китай, Индия, Россия или США).


#технологии #энергетика #финляндия #шахта #гравитационная батарея
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