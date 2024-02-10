В США радиостанция прекратила вещание из-за кражи башни с антенной высотой 60 метров

В США радиостанции WJLX в Джаспере (штат Алабама) пришлось временно прекратить вещание. Преступники украли антенно-мачтовое сооружение высотой 60 метров в виде башни - проще говоря, средневолновую антенну, которая посылала AM-сигнал. Об этом сообщают местная телекомпания WBRC и британская газета Guardian.

Так выглядела украденная антенна. Изображение из открытых источников«За все годы работы в этой компании и отрасли я никогда не видел ничего подобного», — рассказал Guardian менеджер станции Бретт Элмор.

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Пропажу обнаружили работники, которые обслуживали территорию рядом со станцией. Отсутствие антенны имеет серьезные последствия для станции. У WBRC нет страховки. Новая вышка будет стоить не менее $60 000. По словам Элмора, таких денег у них нет. Сейчас запущена кампания по финансированию строительства новой башни.

У компании есть FM-антенна, но, согласно правилам Федеральной комиссии по связи США (FCC), не разрешается вещать без AM-сигнала. Радиоприемники работают в двух режимах: AM и FM. Радиостанция просит регулятора разрешение на вещание без AM-сигнала.

Есть разные мнения по поводу пропажи башни. Например, некоторые предполагают, что вертолет случайно ее задел и снес. Согласно сообщению Associated Press, у полиции нет никаких предположений относительно того, кто мог стоять за кражей. В заявлении полиции говорится, что информация об инциденте поступила 2 февраля, но дата и время совершения преступления неизвестны. Полиция продолжает опрашивать население.