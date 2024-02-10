Максимальная скорость дрона пока «ограничена» 500 км/ч, но он должен летать намного быстрее.

Американский стартап WaveAerospace утверждает, что разработал «самый быстрый многороторный дрон» за всю историю. Этот «новый класс летательных аппаратов» по сути представляет собой квадрокоптер с реактивным двигателем. Он должен обеспечить огромные скорости и эксплуатацию в любую погоду. Об этом пишет портал NewsAtlas.

Huntress II — квадрокоптер с реактивным двигателем. Фото: WaveAerospace

Дрон Huntress II Turbojet имеет диаметр 4 метра и вес около 50 килограммов — в зависимости от того, сколько топлива находится на борту. Максимальный полетный вес составляет 165 килограммов. С его помощью можно перевозить более тяжелые предметы.

По данным компании, дрон готов к использованию примерно через 90 секунд после настройки, его можно запускать с земли или сбрасывать с самолета. Когда он оказывается в воздухе, можно активировать реактивный двигатель.

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Подробностей об этом летательном аппарате не так много. Аппарат может развивать скорость 0,4 Маха (483 км/ч). Скорость, по мнению компании, может быть «намного выше». Цель – достичь скорости более 800 км/ч. Дрон должен находиться в воздухе в течение 2 часов, хотя вряд ли реактивный двигатель будет работать всё это время.

Пока нет информации, как будет управляться дрон после активации реактивного двигателя. Если он полетит по прямой, то остановится чуть менее чем через 4 минуты — дальность действия пульта составляет всего 30 километров. Возможно, спутниковый сигнал увеличит дальность действия пульта до 120 километров.

Реактивный двигатель позволит беспилотнику летать при ветре и непогоде. Целевой группой потребителей Huntress II Tubrojet, вероятно, являются военные и спасательные организации, которые хотят быстро доставить инструменты или другие материалы из пункта А в пункт Б. Дрон планируется поставить уже в 2025 году. Цена пока не озвучивается.