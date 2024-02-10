Первый в мире грузовик с аккумулятором мощностью 1000 киловатт используется в качестве снегоочистителя в Норвегии. Цель: проверить, подходит ли электрический двигатель для суровой зимы.

В Норвегии дорожный департамент использует первый в мире электрический грузовик в качестве снегоочистителя. Он выполняет работы на автомагистрали E6, которая проходит возле горного хребта Доврефьель.

Фото: LeManna / ShutterstockНорвегия хочет протестировать транспортное средство с нулевым уровнем выбросов для очистки дорог от снега. При этом будет снижено воздействие на окружающую среду.

Йорн Лаксфорсмо, руководитель департамента Норвежской государственной дорожного управления, подчеркнул в разговоре с изданием Electrek важность сокращения вредных выбросов даже при выполнении сложных задач специальной техники.

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Первые результаты пилотного проекта приятно удивили. После недели использования выяснилось, что заряд батареи падает в среднем с 90 до 28 процентов за девять часов работы при минусовой температуре. Потребление энергии составляет в среднем 182 киловатта на 100 километров пути.

Этот грузовик изготовлен по заказу швейцарской компании Designwerk Technologies и имеет запас хода до 560 километров с нагрузкой 50 тонн. При более лёгком грузе в 42 тонны он может преодолевать расстояние до 630 километров. Однако в сложных условиях, таких как экстремально низкие температуры, расстояние может уменьшиться.

Норвегия планирует чаще использовать электрические грузовики для уборки снега, чтобы предложить более экологичную и чистую альтернативу традиционным транспортным средствам. Первый шаг в этом направлении был сделан в 2021 году, когда в Тронхейме было проведено испытание электрического колёсного погрузчика. Однако результаты теста показали, что ёмкости аккумулятора еще недостаточно для удовлетворения требований.

Использование электрического грузовика с аккумулятором мощностью 1000 киловатт демонстрирует, что при правильной технологии уборка снега возможна даже в сложных условиях.