Выпуск жестких дисков (HDD) может прекратиться после 2028 года. Это будет означать конец эпохи магнитных накопителей. Такой прогноз сделал Шон Розмарин из компании Pure Storage.

Эпоха жестких дисков медленно, но верно подходит к концу. Руководитель отдела разработки компании Pure Storage, специализирующейся на твердотельных накопителях, Шон Розмарин прогнозирует, что жесткие диски больше не будут продаваться после 2028 года.





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HDD. Изображение из открытых источников





Разница в цене между HDD и SSD уже настолько мала, что люди готовы заплатить немного больше за преимущества SSD. Дешевый, но хороший жесткий диск Seagate Barracuda емкостью 1 ТБ стоит, например, 4 000 рублей. А Crucial емкостью 1 ТБ доступен за 5 000 рублей — и у него значительно выше скорость чтения и записи.

Но чем больше памяти нужно, тем больше варьируются цены. Версия жесткого диска емкостью 4 ТБ стоит почти 7 000 рублей, а твердотельный накопитель Crucial емкостью 4 ТБ — больше 20 000 рублей. И это продукты для конечных потребителей, которые дешевле профессионального оборудования для дата-центров.

А центрам обработки данных требуется особенно большой объем хранилища, в том числе потому, что всё больше и больше приложений перемещаются в облако. При такой большой ёмкости хранилища важным фактором является первоначальная стоимость. По мнению аналитиков, выпуск жестких дисков будет прекращен только тогда, когда твердотельные накопители большой ёмкости превзойдут по цене жёсткие диски, что, в зависимости от расчётов, может занять десятилетия.

Шон Розмарин из компании Pure Storage не соглашается с этим прогнозом. Именно из-за дата-центров конец эпохи HDD наступит раньше, чем подозревают аналитики и производители HDD. Причина в гораздо более низком энергопотреблении твердотельных накопителей. На центры обработки данных приходится 3% мировых потребностей в энергии. Примерно треть из них приходится на память. Почти все они HDD. Если исключить жесткие диски и перейти на твердотельные накопители, можно сэкономить от 80% до 90% электроэнергии.





Дата-центр. Изображение из открытых источников

Поэтому в связи с постоянно растущими ценами на электроэнергию переход на твердотельные накопители является привлекательным для операторов центров обработки данных. Кроме того, в некоторых населенных пунктах уже ощущается нехватка электроэнергии. В результате некоторые регионы, в том числе Ирландия, которая является популярным местом для американских компаний в ЕС, в настоящее время не одобряют строительство новых центров обработки данных. Их высокие энергетические потребности дестабилизируют энергосистему и, возможно, вызовут ее коллапс.

Поэтому центры обработки данных неизбежно должны экономить энергию и/или сами генерировать электричество из возобновляемых источников энергии, чтобы получить разрешение на строительство. Не исключено также, что будут приняты законы, которые обяжут не только новые, но и существующие компании и объекты экономить энергию, чтобы разгрузить энергосистему. Это может быть необходимо, пока не будут доступны достаточные мощности для производства электроэнергии из возобновляемых источников.

Разрыв в спросе на энергию существует потому, что уже есть острая необходимость в закрытии угольных и газовых электростанций. Однако в то же время строится и расширяется ряд дата-центров, что отчасти связано с ажиотажем вокруг искусственного интеллекта, спровоцированным популярностью чат-бота ChatGPT.



Как обычно, к таким предсказаниям следует относиться с некоторой осторожностью. Аргументы Розмарина справедливы, но окончание продаж жестких дисков в 2028 году кажется скорее «обоснованным предположением», чем прогнозом, основанным на фактах.

Pure Storage разрабатывает технологии для центров обработки данных, поэтому находится в прямой конкуренции с производителями жестких дисков. К 2026 году компания планирует запустить твердотельные накопители для центров обработки данных с объемом памяти 300 ТБ.

Высокая цена таких систем окупится только в долгосрочной перспективе из-за высоких затрат на электроэнергию.