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kosmos_news
JetZero: Пассажирский самолет с уникальной конструкцией крыла должен взлететь в 2030 году
Самолет JetZero со смешанным крылом имеет множество преимуществ по сравнению с обычными самолетами. Это настоящий прорыв в пассажирской авиации.

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Смешанная конструкция крыла может сыграть важную роль в авиационной отрасли в будущем. По крайней мере, JetZero работает над этим решением. Американский стартап разрабатывает футуристический пассажирский самолет, конструкция которого напоминает одно большое летающее крыло. Ожидается, что концепт самолета Z5 будет использоваться в коммерческих целях уже в 2030 году.

Значительно повышенная эффективность, более низкий расход топлива и совместимость со всеми возможными экологичными альтернативами топлива — главные принципы молодой компании.

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Изображение: JetZeroБлагодаря смешанному дизайну крылья плавно переходят в фюзеляж самолета. Фюзеляж также отвечает за подъемную силу. Недостатками летающего крыла являются меньшая подъемная сила на малых скоростях и потери в устойчивости полета.

JetZero подсчитала, что преимуществом является более эффективная аэродинамика, а это означает, что Z5 должен потреблять на 50% меньше топлива, чем обычный самолет. В то же время сообщается, что Z5 имеет на 50% большую дальность полета при той же взлетной массе.

Сравнения основаны на спецификациях Boeing 757 и Boeing 767, типов самолетов, которые JetZero планирует заменить своим Z5. Обе машины уже устарели. 

В любом случае JetZero хочет сделать свой самолет со смешанным крылом на 100% совместимым со всеми возможными видами топлива класса SAF (Sustainable Aviation Fuel, то есть биотопливо). Крылья или фюзеляж также обеспечат достаточно места для хранения необходимого количества водорода в качестве топлива.

Такая машина со смешанным крылом состоит из единой конструкции, поэтому Z5 можно было бы построить очень быстро. Самолет может выдерживать более высокое давление и обеспечивать крейсерскую высоту около 45 000 футов (13 700 метров). На такой высоте лобовое сопротивление будет еще ниже, что повысит экономию топлива. Кроме того, в этих слоях воздуха турбулентность возникает реже.

В настоящее время JetZero позиционирует свой Z5 как классический пассажирский самолет. Также в разработке находятся военная версия танкера для ВВС США. С этой целью стартап сотрудничает с НАСА и ВВС США.
Сомнительно, что в 2030 году люди действительно будут летать в отпуск на самолете со смешанным крылом. Однако JetZero — не единственная компания, исследующая такую концепцию.

Два авиационных гиганта Boeing и Airbus также работают над конструкцией крыла смешанного типа. НАСА использовало для разработки экспериментальный самолет X-48 совместно с Boeing. Испытательные полеты аналогичной модели уже проводятся в Китае.

#технологии #авиация #самолет
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