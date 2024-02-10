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kosmos_news
Армия США заплатила $2 млрд за вертолет, который никогда не полетит
Для программы FARA было построено два прототипа. Ни один из них никогда не взлетит: вертолетная программа закрывается.

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Армия США потратила $2 млрд на вертолетную программу. 8 февраля эта программа была официально закрыта. Ни один вертолет так и не поднялся в воздух. В программу в течение следующих 5 лет должны были инвестировать еще $5 млрд.
Bell 360 Invictus так и не взлетел в воздух. Фото: BellАрмия запустила программу в 2018 году. Целью была разработка вооруженного разведывательного вертолета. Программа называется Future Attack Recon Aircraft (FARA). Получившийся в результате вертолет должен был стать преемником снятого с вооружения разведывательного вертолета Bell OH-58 Kiowa.

В настоящее время его задачи выполняет AH-64 Apache. Однако это ударный вертолет, который не предназначен для разведки. Оборонным компаниям Bell Textron и Sikorsky, входящим в состав Lockheed Martin, было поручено разработать прототипы в 2020 году. 

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Компания Sikorsky предложила проект вертолета Raider X с соосным винтом. В модели 360 Invictus компания Bell опиралась на традиционную конструкцию вертолета. Оба вертолета могут быть оснащены ракетами Hellfire, а спереди - автоматическими пушками калибра 20 мм. Первые прототипы должны были взлететь в конце этого года. Но из этих планов ничего не вышло: в четверг, 8 февраля, армия США объявила о серьезном изменении своих планов по вертолетам. Программа FARA отныне закрыта.

Сэкономленные деньги будут инвестированы в модернизацию Black Hawks, транспортного вертолета CH-47F Block II Chinook и разработку преемника Black Hawk - FLRAA. Армия США выбрала Bell V-280 Valor для проектирования FLRAA.

Однако все еще существует вероятность того, что решение армии США будет заблокировано Конгрессом. Члены Конгресса от Коннектикута (там располагается штаб-квартира Sikorsky) уже заявили, что будут выступать против этого решения.

Армия уже дважды реализовала программы создания вооруженного разведывательного вертолета. В 2004 году власти свернули программу Comanche, потратив $9 млрд на производство двух прототипов. Четыре года спустя программа Armed Reconnaissance Helicopter была отменена, поскольку стоимость единицы запланированного тогда вертолета выросла с $8,5 млн до $14,5 млн.

#сша #авиация #военная техника #вертолет
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