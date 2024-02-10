Новый гигантский авианосец Китая проходит финальные испытания перед поступлением на вооружение.

Государственная телекомпания CCTV опубликовала новые кадры с китайского авианосца «Фуцзянь». Об этом сообщает South China Morning Post.

Фото: CCTV

Снимки позволяют поближе рассмотреть систему электромагнитного запуска (её еще называют электромагнитная катапульта), которая используется для запуска самолетов с корабля. Технология, основанная на электромагнитах, не является чем-то новым. Система уже используется на американском авианосце «Джеральд Р. Форд» (USS Gerald R. Ford), вошедшем в строй в 2017 году.

«Фуцзянь» находится на завершающей стадии испытаний перед поступлением в состав ВМС Китая. Электромагнитная система запуска самолетов (EMALS) необходима для того, чтобы самолеты могли развивать достаточную скорость для взлета, несмотря на короткую взлетно-посадочную полосу. Самолет прикрепляется к так называемой катапульте, расположенной на взлетно-посадочной полосе. Электромагниты вдоль пути создают чрезвычайно сильное магнитное поле, которое ускоряет разгон самолета. После того, как самолет достигнет необходимой для взлета скорости, он отрывается от платформы и взлетает.

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Благодаря принципу работы магнитов ускорение можно точно регулировать. Необходимое для взлета ускорение может сильно различаться в зависимости от типа самолета. Например, полностью загруженные истребители-бомбардировщики значительно тяжелее беспилотных дронов-разведчиков.

«Фуцзянь» — третий авианосец Китая (отсюда и название «Тип 003») и первый, спроектированный и построенный полностью самостоятельно страной. Его предшественники, «Ляонин» и «Шаньдун», созданы на базе старых советских авианосцев.

Точные размеры «Фуцзяня» неизвестны. В зависимости от нагрузки ожидается водоизмещение от 80 000 до более 100 000 тонн. Это означает, что «Фуцзянь» относится к классу суперавианосцев (с водоизмещением от 75 000 тонн).

Его длина составляет около 300 метров, то есть примерно, как у американских авианосцев классов «Нимиц» и «Джеральд Р. Форд». Они работают на атомной энергии, а «Фуцзянь» использует обычный двигатель.