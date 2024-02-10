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kosmos_news
CNN: Финская авиакомпания взвешивает пассажиров у выхода на посадку, чтобы узнать их средний вес
Вес самолета для пилотов является важным показателем, обеспечивающим безопасность полета. Поэтому в ходе эксперимента авиакомпания Finnair захотела узнать, сколько в среднем весят пассажиры.

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Перед взлетом самолета пилоты должны знать, какой вес находится на борту. Ведь каждый килограмм – это дополнительный расход топлива. Соответствующие расчеты обычно производятся с использованием средних значений (например, учитывается средний вес пассажира мужчины).
Фото: EPA/SEPPO SIRKKA 
Эти расчеты не всегда точны. Если, например, все пассажиры по какой-то причине взяли с собой всю допустимую правилами ручную кладь, то могут возникнуть проблемы. Авиакомпания Финляндии Finnair хочет с точностью знать вес самолета при взлёте. Как сообщает CNN, в рамках эксперимента пассажиров и их ручную кладь взвешивают прямо у ворот выхода на посадку, так называемого гейта. Результаты держатся в тайне: только сотрудник видит их на весах. В эксперименте приняли участие 800 волонтеров, сообщил CNN представитель Finnair.

Данные о весе не доводятся до сведения капитана соответствующего рейса. Цель состоит в том, чтобы провести исследование для определения фактического среднего веса на борту. Air New Zealand провела аналогичное исследование в середине 2023 года. Lufthansa также фиксировала вес пассажиров в нескольких аэропортах в 2021 и 2022 годах.

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Допустимые значения веса самолета при взлете обычно устанавливаются авиационными регуляторами, такими как Федеральное управление гражданской авиации (ФАА) в США и Агентство авиационной безопасности ЕС в Европе. Со временем или в зависимости от определенных факторов эти значения могут измениться.

Согласно данным Федерального управления гражданской авиации на 2021 год, средний вес пассажира-мужчины, включая одежду, составлял 190 фунтов (около 86 кг). Однако это значение относится только к рейсам, которые осуществляются летом. Зимой предполагается значение 195 фунтов (около 88 кг) из-за теплой одежды. Для женщин это значение 179 (около 82 килограммов) и 184 фунта (около 83,5 килограмма) соответственно.

Тест Lufthansa показал, что типичный пассажир-мужчина в 2022 году весит около 82,2 килограмма. Женщины весили в среднем 67,5 килограмма. Средний вес ручной клади на тот момент составлял 7,7 килограмма.

#авиация #самолеты #финляндия
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