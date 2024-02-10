Вместо нового игрового ПК Acer представила электрический самокат.

Тайваньский производитель компьютеров Acer представил внедорожный электросамокат. На нём можно ездить по бездорожью.

Фото: AcerНовый самокат называется Predator Extreme и оснащен двигателем мощностью 960 Вт.



«Благодаря устойчивой конструкции и низкому центру тяжести электросамокат Predator Extreme обеспечивает очень хорошую маневренность. Крутые холмы, узкие тропы и склоны можно преодолевать без проблем», — пишет Acer в пресс-релизе.

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На новом самокате можно выполнять такие трюки, как вращение на заднем колесе и проезд по бордюрам. Чтобы не потерять управление на различной местности, максимальную скорость можно ограничить на 3 выбираемых уровнях: 6 км/ч, 15 км/ч и 25 км/ч. Там, где это разрешено, электросамокат может развивать максимальную скорость 32 км/ч.

Фото: AcerЭлектросамокат имеет двойную подвеску и гидравлическую тормозную систему. Он может ездить не только по ровной местности: он преодолевает подъемы на уровне 18%.

Если литий-ионный аккумулятор емкостью 10,5 Ач/36 В выйдет из строя, его можно легко заменить. 4 часов должно хватить для полной зарядки аккумулятора. На одном полном заряде можно проехать до 35 километров.

Компактная железная рама обеспечивает необходимую устойчивость при движении по пересеченной местности. Толстые 10-дюймовые шины и амортизатор в задней оси должны гарантировать достаточно плавное движение по холмам и ровной местности. Новый самокат – не первое транспортное средство от Acer. Компания производит электронные велосипеды.

Acer известна производством ПК. Компания считается одним из крупнейших производителей компьютеров в мире. Acer обычно предлагает свои ПК и игровые аксессуары под маркой Predator.