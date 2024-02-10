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Wall Street Journal: OpenAI ведет переговоры о финансировании проектов в области ИИ
OpenAI ведет переговоры о новом раунде финансирования. Деньги нужны для «технологической инициативы».

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Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман ищет инвесторов для «технологической инициативы». Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Изображение из открытых источниковСреди прочего, переговоры пройдут с инвесторами из Объединенных Арабских Эмиратов. Сообщается, что компания хочет расширить глобальные мощности по производству чипов и, следовательно, способность использовать искусственный интеллект (ИИ). По оценкам WSJ, на реализацию проекта потребуется от $5 трлн до $7 трлн. Инвесторы оценили OpenAI более чем в $80 млрд, но упомянутые суммы необычно высоки, пишет WSJ.

Компания, занимающаяся искусственным интеллектом, демонстрирует огромный рост прибыли. Как недавно сообщалось, пионер искусственного интеллекта зарабатывает $1,3 млрд в год. Это соответствует прибыли более $100 млн в месяц, что на 30% больше, чем летом.

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Эксперты гадают, о какой именно «технологической инициативе» упомянул Альтман. Летом компания представила ряд новых продуктов. OpenAI рассматривает возможность запуска площадки для пользовательского искусственного интеллекта. Может быть предложен ИИ на основе ChatGPT, адаптированный к конкретным потребностям. Об этом сообщает сайт The Information. В магазине приложений компании могли бы покупать определенных чат-ботов, выполняющих конкретные задачи.

Сэм Альтман поговорил с некоторыми разработчиками компании о планах развития рынка ИИ. Однако на данный момент не предпринимается никаких активных усилий по реализации магазина приложений.

По данным Searchengine Journal, собственная торговая площадка OpenAI может конкурировать с партнерами компании, такими как Salesforce и Microsoft. Эти компании управляют аналогичными торговыми площадками, которые предлагают чат-ботов с искусственным интеллектом на основе ChatGPT.

Одним из таких чат-ботов является Khanmigo, бот из Khan Academy. Академия передала чат-боту, основанному на ChatGPT, свои собственные данные, например, из подготовки к экзаменам и научных материалов. Также компания добавила фильтры, чтобы избежать попыток мошенничества и отфильтровать неуместные ответы. Обученный таким образом чат-бот интересен и другим подобным организациям. Вот почему Khan Academy ищет способы сделать чат-бота доступным. Для этого она рассмотрит площадку OpenAI.

OpenAI предлагает ChatGPT совершенно бесплатно на своем сайте. Есть и платная опция. Запускать ChatGPT очень дорого. Согласно сообщениям, обслуживание чат-бота стоит не менее $700 000 в день. Монетизация с помощью собственного магазина приложений может помочь покрыть эти расходы.

В сентябре сообщалось, что OpenAI, поддерживаемая Microsoft, добивается оценки в размере до $90 млрд при продаже акций. Разработчик ChatGPT обсуждает с потенциальными инвесторами предложение о поглощении.
ChatGPT, чат-бот, который может генерировать ответы на основе подсказок пользователя, обеспечил всплеск популярности искусственного интеллекта и вызвал стремительный рост стоимости базирующейся в Сан-Франциско OpenAI. Ранее компания провела продажу акций на сумму $300 млн при оценке в $30 млрд. С момента запуска платной версии ChatGPT в феврале прошлого года компания добилась еще большего роста.

OpenAI показывает, что многие конкуренты, появившиеся в прошлом году, такие как Google Bard (теперь называется Gemini), пока не могут сравниться с ChatGPT. Компания по-прежнему находится под давлением, требующим продолжения крупных инвестиций, чтобы оставаться на шаг впереди. Вот почему OpenAI ищет инвесторов.


#финансы #искусственный интеллект #акции #openai #бизнес #фондовый рынок
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