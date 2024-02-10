OpenAI ведет переговоры о новом раунде финансирования. Деньги нужны для «технологической инициативы».

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман ищет инвесторов для «технологической инициативы». Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Изображение из открытых источниковСреди прочего, переговоры пройдут с инвесторами из Объединенных Арабских Эмиратов. Сообщается, что компания хочет расширить глобальные мощности по производству чипов и, следовательно, способность использовать искусственный интеллект (ИИ). По оценкам WSJ, на реализацию проекта потребуется от $5 трлн до $7 трлн. Инвесторы оценили OpenAI более чем в $80 млрд, но упомянутые суммы необычно высоки, пишет WSJ.

Компания, занимающаяся искусственным интеллектом, демонстрирует огромный рост прибыли. Как недавно сообщалось, пионер искусственного интеллекта зарабатывает $1,3 млрд в год. Это соответствует прибыли более $100 млн в месяц, что на 30% больше, чем летом.

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Эксперты гадают, о какой именно «технологической инициативе» упомянул Альтман. Летом компания представила ряд новых продуктов. OpenAI рассматривает возможность запуска площадки для пользовательского искусственного интеллекта. Может быть предложен ИИ на основе ChatGPT, адаптированный к конкретным потребностям. Об этом сообщает сайт The Information. В магазине приложений компании могли бы покупать определенных чат-ботов, выполняющих конкретные задачи.

Сэм Альтман поговорил с некоторыми разработчиками компании о планах развития рынка ИИ. Однако на данный момент не предпринимается никаких активных усилий по реализации магазина приложений.

По данным Searchengine Journal, собственная торговая площадка OpenAI может конкурировать с партнерами компании, такими как Salesforce и Microsoft. Эти компании управляют аналогичными торговыми площадками, которые предлагают чат-ботов с искусственным интеллектом на основе ChatGPT.

Одним из таких чат-ботов является Khanmigo, бот из Khan Academy. Академия передала чат-боту, основанному на ChatGPT, свои собственные данные, например, из подготовки к экзаменам и научных материалов. Также компания добавила фильтры, чтобы избежать попыток мошенничества и отфильтровать неуместные ответы. Обученный таким образом чат-бот интересен и другим подобным организациям. Вот почему Khan Academy ищет способы сделать чат-бота доступным. Для этого она рассмотрит площадку OpenAI.

OpenAI предлагает ChatGPT совершенно бесплатно на своем сайте. Есть и платная опция. Запускать ChatGPT очень дорого. Согласно сообщениям, обслуживание чат-бота стоит не менее $700 000 в день. Монетизация с помощью собственного магазина приложений может помочь покрыть эти расходы.

В сентябре сообщалось, что OpenAI, поддерживаемая Microsoft, добивается оценки в размере до $90 млрд при продаже акций. Разработчик ChatGPT обсуждает с потенциальными инвесторами предложение о поглощении.

ChatGPT, чат-бот, который может генерировать ответы на основе подсказок пользователя, обеспечил всплеск популярности искусственного интеллекта и вызвал стремительный рост стоимости базирующейся в Сан-Франциско OpenAI. Ранее компания провела продажу акций на сумму $300 млн при оценке в $30 млрд. С момента запуска платной версии ChatGPT в феврале прошлого года компания добилась еще большего роста.

OpenAI показывает, что многие конкуренты, появившиеся в прошлом году, такие как Google Bard (теперь называется Gemini), пока не могут сравниться с ChatGPT. Компания по-прежнему находится под давлением, требующим продолжения крупных инвестиций, чтобы оставаться на шаг впереди. Вот почему OpenAI ищет инвесторов.





