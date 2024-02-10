Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон выразил скептицизм касательно развития решений второго уровня на блокчейне первой криптовалюты.

Развитие решений второго уровня (L2-решения, L2) на блокчейне биткоина активно обсуждается в криптопространстве. Однако программист и сооснователь Ethereum и Cardano Чарльз Хоскинсон не считает эту тему заслуживающей внимания. По его мнению, предлагаемые системы бессмысленны и невозможны для реализации. Об этом пишет портал forklog.

Изображение: forklog

«Я работаю в криптовалютной сфере более десяти лет и слышал эту историю про новые решения масштабирования трижды. Это связано с халвингом биткоина», — пишет Хоскинсон.

реклама



В последнее время активизировались дебаты о новых решениях масштабирования для биткоина. Крупнейшая криптовалюта столкнулась с появлением проблем из-за плохой масштабируемости по мере увеличения использования сети.

В начале года разработчик Lightning признал, что сеть Lightning Network не справляется со своими задачами. Проект не может достичь желаемых целей. Он призвал к созданию новых L2-решений.

С одной стороны, цель состоит в том, чтобы увеличить низкую пропускную способность (сейчас: семь транзакций в секунду). С другой стороны, необходимо расширить элементарные функции биткоина — например, за счет смарт-контрактов и, следовательно, возможностей DeFi.

Хоскинсона не убеждает ни один из этих планов. Известный программист пишет:



«Биткоин не может измениться настолько, чтобы поддерживать все, что необходимо для динамичной среды L2».

В то же время Хоскинсон критикует разработчиков Bitcoin Core, которые уже много лет препятствуют изменениям в биткоине. Решениям второго уровня обычно приходится работать с централизованными системами, и поэтому реальная цель криптовалюты в конечном итоге теряется, объясняет эксперт.

Хоскинсон рекомендует разработчикам перейти на Cardano или Ethereum. Дальнейшая работа над масштабированием решений для биткоина - пустая трата времени. По словам Хоскинсона, Ethereum и Cardano постоянно развиваются, чтобы улучшить возможности разработчиков по созданию эффективных, надежных и безопасных L2.