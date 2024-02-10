Битокин резко вырос в цене 9 февраля. Утром 10 февраля котировки первой криптовалюты закрепились на уровне $47 500. Ethereum держится выше $2500.

Цена биткоина в последние дни резко выросла. С 8 по 10 февраля BTC прибавил 6,18%, в результате чего весь крипторынок оказался в плюсе. Лишь несколько монет в настоящее время фиксируют убытки. Об этом сообщает портал forklog и другие криптовалютные ресурсы.

Изображение из открытых источниковВ рамках недельного тренда — С 3 по 10 февраля — BTC вырос на целых 11,40%. В результате ведущий актив утром 10 февраля торгуется на уровне $47 500. Рост лидера рынка также обеспечивает позитивную динамику на всем крипторынке. По данным CoinMarketCap, весь рынок с 8 февраля дня прибавил 4,40% и теперь его капитализация составляет $1,79 трлн. Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта, удерживает планку в $2 500.

В феврале экономическая ситуация меняется. Фондовый рынок США пребывает в плюсе. Неопределенность в отношении будущего биткоина, которая привела к падению цены до $38 000 23 января, ослабевает. Криптовалюта возвращается к прежним уровням.

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Давление продаж биткоин-резервов майнинговых компаний, которое наблюдалось в январе, также прекратилось. Компании получили прибыль, чтобы покрыть текущие эксплуатационные расходы во время нехватки энергии в южных штатах США.

Кроме того, как показывают данные Glassnode, крупные инвесторы в настоящее время запасаются BTC. С конца января наблюдается значительный рост числа так называемых "китов", владеющих более чем 1000 BTC — за несколько дней к этой категории присоединились 73 новых адреса.

Некоторые критики полагают, что биткоин может снова упасть в цене. Известный криптоаналитик и предприниматель Артур Хейс еще в январе предупредил о возможном падении рынка. Он считает, что BTC находится в крайне спекулятивной фазе, которая характеризуется неопределенностью из-за экономики США. Поэтому он рекомендует инвесторам подождать до 20 марта.

До этого числа ФРС США и Министерство торговли США примут два важных решения о том, как дальше будет управляться экономика. Понять, как биткоин будет продолжать развиваться, можно будет только с 20 марта.

После этой даты стоит ожидать халвинг биткоина. Предположительно это событие произойдет 12 апреля. Бычий рынок обычно возникает во время и после халвинга.