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kosmos_news
Спутник ЕКА весом в две тонны скоро упадет на Землю
Европейский спутник дистанционного зондирования (ERS-2) уже давно является важным инструментом наблюдения Земли. 21 февраля он сгорит в атмосфере планеты.

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Европейский спутник дистанционного зондирования Земли (ERS-2) ЕКА работал до 2011 года. Затем он был выведен из эксплуатации. Скоро аппарат сгорит в атмосфере Земли, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА) в своем блоге. Это делается для того, чтобы он не вращался вокруг Земли как неконтролируемый космический мусор и не подвергал опасности другие спутники или даже космические станции.
Спутник ERS-2 скоро рухнет на Землю. Фото: ЕКАПо оценкам специалистов, вход в атмосферу нашей планеты должен произойти в середине февраля. На данный момент (по состоянию на 9 февраля) это событие состоится 21 февраля. Но ситуация еще может измениться: в настоящее время диапазон возможного входа в атмосферу составляет почти 64 часа. Не считая выступающих солнечных батарей, диаметр спутника составляет около 2,5 метров. Его вес при взлете составлял 2516 килограммов. Без топлива он весил 2294 килограмма.

По данным ЕКА, спутник развалится на части на высоте около 80 километров над планетой и сгорит в атмосфере. Отдельные части могут достичь поверхности Земли, но, с большой вероятностью, рухнут в море.

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Эти части спутника не содержат токсичных или радиоактивных веществ, подчеркивают в ЕКА. По данным агентства, вероятность того, что на человека на Земле упадёт космический мусор, составляет 1 к миллиарду.

Манёвр по входу в атмосферу был начат в июле 2011 года, когда инициировали вывод спутника с орбиты. Его высота снизилась с 785 до 573 километров. Оставшееся топливо сгорело.

ERS-2 был запущен как преемник ERS-1 21 апреля 1995 года. Его задачей был сбор данных для мониторинга Земли и ее окружающей среды. На его борту было несколько инструментов, которые в то время считались самыми современными. Радар с синтезированной апертурой (SAR) смог составить карту стихийных бедствий, таких как землетрясения, измерить толщину морского льда или отследить разливы нефти.

Сканирующий радиометр (ATSR) использовался для измерения температуры поверхности моря и суши. Это важный инструмент для документирования изменения климата. Был еще радиовысотомер, который использовался для измерения повышения уровня моря. Инструмент по глобальному мониторингу озона (GOME) смог документировать концентрацию озона в атмосфере Земли.

ERS-2 оставался в строю до 2011 года, предоставляя ценные данные сверх первоначально запланированного срока службы. Его преемником стала миссия Envisat, которая началась в 2002 году и завершилась в 2012 году. Позже вся деятельность ЕКА по наблюдению Земли была объединена в программу «Коперник».

#космос #земля #спутники
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