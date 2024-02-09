Apple активно скупает технологические компании, связанные с искусственным интеллектом. Компания самостоятельно не в состоянии разработать ИИ-инструменты.

Microsoft («Copilot»), Meta («Lama»), Amazon («Q») и Google («Gemini») уже представили на рынке LLM (большие языковые модели) и чат-боты. Apple пока не представила ни одного ИИ-инструмента. Генеральный директор Apple Тим Кук дал понять, что собственные ИИ-разработки компания продемонстрирует в течение 2024 года.

Изображение из открытых источниковЛетом прошлого года Тим Кук объявил, что компания хочет «интегрировать» ИИ в продукты концерна. Apple будет действовать «сознательно и обдуманно». По подсчетам издания Business Insider, больше всех на ChatGPT могла бы заработать именно Apple. В конце мая OpenAI представила своего чат-бота с искусственным интеллектом в Apple Store в США в качестве официального приложения.

ChatGPT предоставляет список бесплатных приложений для iOS. OpenAI изначально предлагает приложение ChatGPT бесплатно. Как и в веб-версии, пользователи также могут оформить платную подписку на своем смартфоне, чтобы ускорить работу чат-бота с ИИ и активировать дополнительные функции, такие как поиск в интернете.

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Подписку ChatGPT Plus можно приобрести за $19,99. И тут на помощь приходит Apple. Магазин приложений забирает 30% с продаж приложений для iOS. Эксперты ожидают появление пяти миллионов новых подписчиков ChatGPT Plus через Apple. Это принесет разработчикам чат-бота около $1,2 млрд. Из них Apple получит $360 млн.

По имеющимся данным, у ChatGPT более 100 миллионов активных пользователей в месяц. Неизвестно, сколько из них подписались на ChatGPT Plus. К преимуществам платной версии можно отнести доступ к веб-поиску и многочисленным сторонним плагинам.

Неизвестно, сколько пользователей на самом деле оформляют подписку в магазине приложений Apple. Но ясно одно: Apple точно много заработает. Бизнес Apple в сфере услуг, включая доходы от App Store, в последние годы быстро рос.

Однако сейчас Apple явно находится под давлением. В 2023 году компания приобрела больше стартапов в области искусственного интеллекта, чем любая другая крупная технологическая компания. По данным аналитиков Stocklytics, в прошлом году Apple приобрела 32 молодые компании, специализирующиеся на искусственном интеллекте. Google купила 21 стартап, Meta - 18, Microsoft - 17.

Приобретают стартапы обычно по двум причинам. Либо компания хочет купить технологии у сторонней фирмы (сама компания будет создавать технологию медленней и потратит больше денег). Либо она хочет привлечь профессионалов для своих собственных разработок. Ранее Apple купила WaveOne, Emotient, Laserlike (персонализированный поиск в интернете), Drive AI (автономное вождение), AI.Music и другие стартапы.

Сообщается, что в настоящее время компания находится в процессе приобретения Brighter AI из Кёльна. Стартап разрабатывает очень интересную технологию. Речь идет об автоматической анонимизации людей на фотографиях и видео. Это решение очень пригодилось бы новой гарнитуре Apple Vision Pro для анонимизации людей, которые попадают в поле зрения пользователя.

У Apple в планах запуск моделей искусственного интеллекта непосредственно на iPhone, а не в облаке (так называемая система технологий Edge AI). Это дополнительная техническая задача.